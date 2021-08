https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 10.08.2021

Desde que se mudaron a Estados Unidos, el trato entre los dos matrimonios ha disminuido. Este fin de semana, ni Harry ni Meghan asistieron al cumpleaños de Barack Obama.

Reino Unido - Estados Unidos Aseguran que los duques de Sussex ya no serían tan amigos del matrimonio Obama Desde que se mudaron a Estados Unidos, el trato entre los dos matrimonios ha disminuido. Este fin de semana, ni Harry ni Meghan asistieron al cumpleaños de Barack Obama.

Cuando hace un año se mudaron a Estados Unidos, el príncipe Harry y Meghan Markle salieron de debajo del paraguas de la reina Isabel II para guarecerse bajo la sombrilla de amigos poderosos como Oprah Winfrey, los Clinton, o los Obama. Este último matrimonio, sin embargo, parece que ya no se encuentra entre los apoyos con los que cuentan los duques de Sussex en su nuevo país de residencia, o al menos eso publica hoy el diario The Telegraph a raíz de la fiesta de cumpleaños de Barack Obama.

Celebrada (con polémica) el pasado sábado en la mansión del expresidente en la isla de Martha’s Vineyard, la fiesta contó con la asistencia de amigos y aliados de Harry y Meghan como Beyoncé, quien recientemente felicitó a esta última por su cumpleaños, George Clooney, quien en 2018 asistió a su boda, o la periodista Gayle King, quien desde hace meses ejerce como una especie de portavoz de Harry y Meghan en los medios estadounidenses, defendiéndoles en su cruzada contra la casa real británica. De los duques de Sussex, por el contrario, en el cumpleaños no hubo ni rastro, ausencia que hoy The Telegraph aprovecha para especular sobre la posibilidad de que la amistad del matrimonio con Barack y Michelle Obama sea historia.

Se desconoce si el príncipe Harry y Meghan Markle no fueron invitados siquiera a la fiesta o si, habiendo recibido por el contrario la invitación, decidieron no ir por encontrarse todavía de baja de paternidad, cuidando a su hija Lilibet Diana. Su ausencia en la fiesta de cumpleaños de Barack Obama, en cualquier caso, no es el único indicio de que los Sussex han perdido el favor del expresidente y la exprimera dama de Estados Unidos, un favor del que hasta hace poco sí gozaban.

En 2016, por ejemplo, los Obama se volcaron con al príncipe a Harry ayudándole a promocionar los juegos Invictus Games, mientras que un año después le felicitaron públicamente por su boda con su compatriota Meghan Markle. Ni Barack ni Michelle Obama asistieron al enlace en Windsor, pero siguieron teniendo trato con ellos. Así, en 2018 trascendió que Meghan Markle se había reunido con Michelle Obama en Londres para hablar de algunas de las causas solidarias en las que ambas están involucradas, mientras que en 2019 la exprimera dama de Estados Unidos felicitó a los duques de Sussex por el nacimiento de su primer hijo, Archie, a quien en un mensaje de Twitter dijo que estaba deseando conocer. Un año después, llegó el famoso “Sussexit” y los medios señalaron al matrimonio Obama como el principal apoyo que tendrían Harry y Meghan en su nueva vida en Estados Unidos, pero lo cierto es que precisamente desde que viven en el mismo país su trato parece haber ido decayendo.

El pasado abril, por ejemplo, Barack Obama le dio su pésame a la reina Isabel II por la muerte del duque de Edimburgo, pero cuando en junio nació la hija de los duques de Sussex ni el expresidente ni su mujer se sumaron a las felicitaciones de otros famosos. Hace unas semanas, por otro lado, Michelle Obama no fue una de las mujeres que apoyaron la iniciativa feminista que Meghan Markle lanzó por su 40º cumpleaños, y en la que otras figuras políticas como Hillary Clinton o Sophie Trudeau sí participaron.

Según el diario The Telegraph, lo que podría haber alejado a los Obama de los Sussex es la guerra mediática que estos mantienen desde hace meses con la familia real británica, a quienes Barack y Michelle Obama tuvieron la oportunidad de conocer en su visitas oficiales a Reino Unido en 2011 y 2016. “A los Obama no le gusta que Harry ataque a su familia. No son el tipo de personas que querrían que sus hijos hablaran con la prensa”, cita The Telegraph a una fuente del entorno de los Obama en referencia a la entrevista de los duques con Oprah Winfrey.

En algunos círculos del partido demócrata también se dice que los Obama también estarían algo molestos por la manera en la que el príncipe Harry y Meghan han ido copiando los pasos que ellos fueron dando al salir de la Casa Blanca: desde su multimillonario contrato con Netflix, al libro de memorias que publicará el príncipe Harry en 2020.