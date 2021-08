https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El periodista y docente Gabriel Zarich envió a la Redacción de Sur24 una nota de opinión sobre la despedida de Lionel Messi del Barcelona y la foto que fue portada de todos los medios de comunicación del mundo.

Opinión Tribuna libre: "La foto del llanto de Messi me hartó"

Por Licenciado Gabriel Zarich (periodista y docente)

La foto del llanto de Messi me hartó. Los que me conocen podrían pedirme, y con justicia, que me llame a silencio dado que tengo menos deporte que una ojota. Pero me hartó y me dio ganas de escribirlo.

El llanto del nene rico. ¿Alguien puede creer que un multimillonario (que puede estar sin laburar él mismo y 10 generaciones más) no pueda decidir dónde vivir y dónde jugar? El club ya no podía pagar su contrato multimillonario. La rebaja del 50% que él mismo propuso seguía siendo una cifra multimillonaria. Me parece genial que se vaya a un club que le puede pagar lo que él considera justo. ¡Pero victimizarse así! Claro que quería quedarse en Barcelona. Pero pudo más su avaricia.

Pudo quedarse y eligió la plata. Por eso digo que se victimiza. Pudo quedarse en su casa, pudo no desterrar a sus hijos de su país, seguramente por mucha menos plata pudo quedarse en su club. Hasta existió la posibilidad de terminar su carrera en su propio país, pero se ve que los billetes no eran suficientes.

Y hablo de avaricia porque ganando plata que ya no tiene cómo gastar, aún así en su momento evadió impuestos. Gana en un día lo que un obrero gana en décadas, o en siglos. Pero quiere más. Pudo quedarse (renunciando a algo de plata) pero eligió la plata. Sus lágrimas parecen reales, pero pudo quedarse. Sin embargo, el vil metal pesó más que su hogar, sus hijos, sus sueños y sus sentimientos. Y créame que no soy un amargado o un resentido (lo digo a sabiendas de que es una acusación posible). Soy más libre que Messi. Con mucha menos plata. No soy un estúpido esclavo del dinero. Él sí.