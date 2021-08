https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 10.08.2021

La idea nació hace más de una década y fue evolucionando, llegando hoy a tener los productos listos para comercializar no sólo en el país, sino también en el exterior. El otro gran paso es consolidar el uso del marlo de maíz como combustible.

Proyecto innovador Estufas ecológicas y sustentables que se fabrican en Venado Tuerto La idea nació hace más de una década y fue evolucionando, llegando hoy a tener los productos listos para comercializar no sólo en el país, sino también en el exterior. El otro gran paso es consolidar el uso del marlo de maíz como combustible.

Las estufas “Cardiel”, fabricadas en Venado Tuerto, ya se encuentran en el mercado buscando ganarse su lugar por tratarse de productos ecológicos y sustentables, ya que el combustible proviene del pellets de marlo de maíz o de aserrín de madera.

El proyecto surgió de tres ingenieros locales, Alejandro Pellegrini, Gustavo Guerini y Jorge Amigo, quienes desde hace más de una década vienen trabajando en convertir el marlo en energía. Hoy, además de ese avance tan importante, ya que le da uso a un elemento que antes se convertía en desperdicio, lograron desarrollar estas estufas para hogares y quemadores industriales.

“Todo comenzó al ver que en la cosecha del maíz quedaba por un lado el grano y por otro el marlo, buscando alternativas para su utilización. Allí nace la posibilidad de hacer pellets, que en principio surgió como proyecto para alimentar ganado, pero después nos dimos cuenta de que podía ser un combustible”, contó a Sur24 Pellegrini.

“Lo primero que hicimos fue un quemador casero y terminamos diseñando un quemador a pellets de 900 mil calorías para una fábrica. Vimos que también podíamos hacer estufas, teniendo la experiencia, y de allí nació ‘Cardiel’, el producto que estamos comercializando”, puntualizó.

A diferencia de las estufas que provienen de Europa, éstas no cuentan con elementos eléctricos, aunque sí son automáticas, pero por gravedad. Son hogareñas, tienen una potencia de 9 mil calorías/hora que alcanzan para climatizar una vivienda de 80 o 100 metros cuadrados; aportan calor seco; no producen humo; son de fácil instalación y pesan unos 55 kilos. “Cuando toman temperatura, la inercia térmica que tienen es muy grande, lo que hace que el calor sea más duradero, con un ahorro importante, porque dos kilos de pellets tienen la energía de un kilo de gas. Es una estufa no tóxica, ecológica y sustentable”, detalló Guerini, resaltando que también se logró un modelo y una gama de colores que “realmente han gustado mucho”.

Asimismo destacó el esfuerzo que vienen poniendo desde hace tiempo en este proyecto. “En lugar de ir a tomar café a un bar, usábamos ese tiempo en sentarnos a tirar ideas, tratando de buscarle la posible concreción. Luego de varios años logramos avanzar y dar con estos productos en funcionamiento”, expresó, añadiendo que ya están haciendo contactos para poder enviar las estufas a Chile, teniendo a su vez representantes en Córdoba, San Luis y Paraná.

Combustible

Según precisó Guerini, el combustible puede ser de pellets de marlo de maíz o de aserrín de madera, lo cual también es accesible de conseguir, ya que hay muchas fábricas que lo tienen e incluso “nosotros somos distribuidores en Venado Tuerto”, contó.

Seguidamente aclaró que para obtener el combustible de madera se hacen plantaciones programadas, evitando así el desmonte o la tala masiva de árboles. “Si bien se podría pensar en plantaciones en nuestra zona, sabemos que cada región tiene diferente producción de materia prima, a raíz de las condiciones climáticas. Es este caso, la zona mesopotámica, por cuestiones de temperatura y humedad, tiene la posibilidad de generar mucha biomasa, aunque también sabemos que las distancias son grandes y los fletes, costosos. Por ello el aprovechamiento del marlo tiene como objetivo justamente utilizar elementos que estén más al alcance de nuestra zona, siendo un combustible que rinde igual o más que el de madera”.

“Uno siempre habla del marlo que hay en los semilleros. En Venado Tuerto se producen por año 17 mil toneladas de marlo, y si dos kilos representan un kilo de combustible, estamos hablando de 8,5 millones de kilos que se podrían aprovechar”, sentenció.