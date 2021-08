https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

En el tramo final de la jornada hubo un fuerte impulso de la demanda.

Bolsa de Comercio El precio de la soja subió US$ 5 y cerró en US$ 335 la tonelada en Rosario

El precio de la soja operó hoy en alza en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), impulsada por el fuerte accionar de la demanda en el tramo final de la rueda, mientras que el trigo y el maíz cerraron estables.

De esta manera, en la soja con entrega contractual y para fijaciones la mejor oferta se ubicó en US$ 335 la tonelada, con un aumento de US$ 5 respecto a la rueda previa.

En moneda local, las ofertas se ubicaron en $ 32.440 la tonelada.

En cuanto al maíz con entrega contractual, se ofrecieron abiertamente US$ 190 la tonelada, sin cambios respecto al lunes.

En el segmento diferido, la entrega en septiembre se mantuvo en US$ 195; entre el 15 de septiembre al 15 de octubre, US$ 200; octubre, noviembre y diciembre, US$ 200.

Respecto al cereal de la campaña 2021/22, se ofrecieron para la entrega entre marzo y mayo US$ 190, mientras que la descarga entre junio y julio se mantuvo en US$ 175.

Por el trigo con entrega disponible, se ofrecieron US$ 220, mismo valor para la entrega contractual y para septiembre.

Respecto a la nueva campaña, apareció la oferta full noviembre y diciembre en US$ 220, enero, US$ 225; y febrero y marzo mejoró, US$ 225.

El girasol cerró sin cambios a US$ 350 la tonelada.