Rafael Nadal se bajó del Masters 1000 de Toronto

El tenista español Rafael Nadal, segundo preclasificado, renunció este martes por lesión en un pie al Masters 1000 de Toronto, Canadá, en el que debía debutar este miércoles ante el sudafricano Lloyd Harris.

"He tenido este problema durante un par de meses. No es una situación feliz, es difícil, pero así son las cosas hoy", dijo Nadal, cinco veces ganador del torneo y campeón defensor, en declaraciones a la página oficial del ATP Tour.

"No puedo competir al nivel que quiero porque el pie no me permite moverme como necesito"



