La abuela de Cande Ruggeri sorprendió en La Academia de Showmatch con su baile a los 81 años

Alicia, la abuela de la modelo, demostró su destreza en la danza en la pista de Marcelo Tinelli y ‘compró’ a todos. Guillermina Valdez, la pareja del conductor, le pidió que se incorpore al certamen.

El programa de La Academia de ShowMatch (El Trece) del martes tuvo como protagonista a Alicia, la abuela de Cande Ruggeri. A los 81 años, deslumbró bailando en el ciclo de Marcelo Tinelli y quiere incorporarse al certamen.

En la competencia de disciplinas artísticas de ShowMatch, anoche comenzó la ronda de cumbia. La primera pareja en salir a la pista fue integrada por Ángela Leiva y Jony Lazarte. Luego, fue el turno de Flor Vigna y Facu Mazzei. Y en el cierre, llegaron Cande Ruggeri y Nicolás Fleitas.

Alicia, la abuela de Cande, había ido al estudio para alentar a su nieta, pero luego de las charlas con Marcelo, terminó saliendo al centro de la pista para improvisar un baile de cumbia junto a Jony Lazarte; algo de danza clásica con Hernán Piquín, y unos pasos de malambo y de flamenco.

Alicia que, contó, es profesora de danza, se animó a bailar "La pollera amarilla" con Jony Lazarte antes de que su nieta Cande Ruggieri hiciera su coreografía en la competencia.

"Daría la mitad de lo que me queda por vivir por bailar acá", le confió Alicia a Marcelo Tinelli. "Tengo 81 años y bailo como cuando tenía 30", agregó.

Fascinada con Alicia, Guillermina Valdés no pudo contenerse: "Yo acá soy una más, y no me gusta hacer pedidos...". "Pero, por favor, que se quede Alicia", agregó.

La abuela de Cande Ruggeri dejó a todos con la boca abierta. ¡Tiene 81 años y bailó de todo en la pista! pic.twitter.com/vvfnQJB7cU — Showmatch (@ShowMatch) August 11, 2021

Cande Ruggeri dijo que su abuela bailará con ella y con Nico Fleitas en el ritmo Salsa de tres que llegará próximamente a la competencia.

Cuando Marcelo Tinelli le preguntó a Alicia si después de hacer la coreografía de Salsa de tres con su nieta y Nico Fleitas, se animaría a sumarse a La Academia, ella, divertida, contestó: "Lo tengo que pensar: sí, acepto".