Miércoles 11.08.2021

A puñaladas

Femicidio en Salta: asesinó a su ex pareja y se suicidó

Una mujer de 39 años fue asesinada por su ex esposo, de 67, quien se quitó la vida. Dos niños quedaron huérfanos.

Una mujer de 39 años fue asesinada de varias puñaladas por su ex esposo, un hombre de 67 que posteriormente se quitó la vida, en una vivienda de la zona sur de la ciudad de Salta.

El femicidio se registró este martes La Gaceta al 2400, del barrio El Tribuno, y tuvo como víctima a Mercedes Urzagasti, una mujer que dejó dos hijos huérfanos. El victimario, llamado Carlos Gómez, se suicidó con la misma arma con la que había asesinado a su ex pareja. Según la información publicada por el diario El Tribuno, alrededor de las 11:05 de este martes, una serie de gritos desgarradores de mujer provenientes del interior de la vivienda alertaron a los vecinos, que enseguida llamaron a la Policía, además de a familiares de la víctima, los cuales acudieron en pocos minutos. Cuando efectivos policiales entraron a la vivienda se encontraron con Urzagasti agonizando em el garaje de la casa por haber recibidos heridas cortantes en el cuello, el tórax y el abdomen. En la terraza de la vivienda, en tanto, fue encontrado el cuerpo de Gómez con el cuchillo con el que habría atacado a su ex pareja incrustado en la parte alta del abdomen. Vecinos indicaron que varios minutos más tarde llegó una ambulancia y llevaron a la mujer al Hospital San Bernardo, pero antes de ser asistida ya había fallecido, por lo que dejó huérfanos a dos menores. Al parecer, la pareja se había separado cuatro meses atrás y el hombre había acudido a la casa, un rato antes de que se desencadenara la violenta discusión que terminó en un cruento femicidio, seguido de suicidio. El caso comenzó a ser investigado por la fiscal penal de la Unidad de Femicidios, Mónica Poma. El hecho se convirtió en el noveno asesinato de mujeres en lo que va de 2021 ocurrido en territorio salteño. Los últimos dos casos de femicidio habían sido los de Rocío Rodríguez, una joven de 26 años asesinada a golpes el 31 de julio pasado en su domicilio de Villa Los Sauces por su pareja, quien también se quitó la vida, y el de Lorena Vique, de 35, quien fue ultimada a puñaladas en una plaza de Vaqueros por su concubino, quien permanecía detenido. Con información de NA

