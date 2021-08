https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 11.08.2021

Pizzi: "No encontramos el respaldo para continuar"

Tras su desvinculación con la institución de Avellaneda, el ahora ex entrenador señaló que no tiene contacto con los dirigentes.

Crédito: Gentileza

El entrenador Juan Antonio Pizzi aseguró este miércoles que no encontró "el respaldo para continuar" en Racing, a la vez que remarcó que "hace bastante" que no tiene "contacto con los dirigentes" y dijo que su experiencia en el club de Avellaneda "fue un aprendizaje" para él, el sentido de "poder liderar un grupo en situaciones adversas".

"No encontramos el respaldo para continuar", aseveró Pizzi, quien se despidió este miércoles del plantel de Racing, tras lo cual dijo: "Hace bastante tiempo que no tengo contacto con los dirigentes. Con el único que tengo conversaciones es con (Rubén) Capria, con los demás no".

Además el técnico señaló: "Fue un aprendizaje para mi el poder liderar en situaciones muy adversas. No estoy arrepentido de haber dirigido a este equipo porque creo en la grandeza de la institución y de su gente".

También habló de los "cinco objetivos" que le plantearon cuando tuvo su primera reunión con la entidad de Avellaneda y, en diálogo con la prensa, dijo que el único que no se cumplió "fue el de la final de la Supercopa".

"Cuando vinimos a la primera reunión que tuve con el club me plantearon cinco objetivos que fueron muy claros: seguir participando de la Copa Argentina, clasificar a la final de la Liga argentina, clasificar a los octavos de la Libertadores, promover chicos de inferiores y la final de la Supercopa, de estos cinco el único que no cumplimos fue la final de la Supercopa", expresó.

En tanto, indicó: "Hemos trabajado en una situación muy adversa, tuvimos tardanza en negociaciones, 33 casos de covid, jugadores convocados por las selecciones de otros países, no tuvimos a (Gabriel) Arias y nunca nos quejamos. No se ha valorado que promovimos chicos que incluso estaban afuera del plantel. Hemos cumplido con la mayoría de los objetivos que se plantearon".

Pizzi manifestó luego: "En enero agarramos una equipo que había tenido muchos inconvenientes relacionados con la confianza y pudimos revertir la situación. Dejamos un plantel consolidado y quiero agradecer el esfuerzo de los jugadores para poder acceder a lo que accedimos". Con información de NA

