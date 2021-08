https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Está internada en grave estado y quedó totalmente desfigurada por el accidente.

Desafió Una nena resultó con gravísimas quemaduras por un reto de TikTok Está internada en grave estado y quedó totalmente desfigurada por el accidente.

Una nena de 11 años resultó con graves quemaduras tras realizar uno de los tantos desafíos que circulaba por la red social TikTok. Las gemelas Maite y Ana, se encontraban en la casa de sus abuelos en la comuna de Pemuco, Chile, al momento del trágico hecho.

El desafío que recorría la red consistía en prender fuego una botella de alcohol. Las hermanas se encerraron en el baño para lograr completar el reto, sin embargo no todo salió como lo esperaban y la familia ahora espera un milagro.

Y es que una de ellas, Maite, sufrió heridas a raíz de la explosión de la botella. La pequeña obtuvo como resultado quemaduras en su rostro, cuello, brazos y piernas.

La puerta del baño estaba cerrada con llave. Por esta razón, cuando Ana lanzó gritos de auxilio por lo sucedido con su gemela, el padre de ambas, Emilio Valdebenito, no podía ingresar.

Ante la desesperación del hombre por querer ayudarlas y ver qué era lo que realmente estaba sucediendo, Emilio forzó la puerta hasta que finalmente pudo abrirla. Al entrar al cuarto, el hombre se encontró con la situación desesperante de su hija quemada.

Tras el accidente, la pequeña fue trasladada al Hospital de Chillán de urgencia, aunque luego fue derivada al Regional de Concepción donde permanece en estado delicado. Su familia y sus amigos aguardan un milagro que salve su vida y esperan con ansías su recuperación.

En diálogo con BioBio, el padre de la nena expresó: “Lo que yo vi en esa cama no era mi hija. No tenía una forma, no tenía sus facciones, fue terrible. Ningún padre merece algún día ver a un hijo así”.

Luego del accidente, los padres de las gemelas llamaron a todos a reflexionar sobre este tipo de desafíos que circulan en las redes sociales e hicieron un especial pedido a todos haciendo hincapié en lo peligrosos que pueden ser estos retos.