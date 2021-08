"Cuqui" Márquez: "Clasificar a una copa es un lindo desafío a corto plazo"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Reconoce que lo llamaron para volver a Belgrano, pero prefirió quedarse a pelearla en Unión, club con el cual tiene contrato firmado hasta diciembre de este año. "Yo estoy acá, que es donde quería estar", dice el "9".

Sin dudas que los retornos, escalonados, de Fernando Márquez, Mauro Pittón y Ema Brítez generaron en el hincha/socio de Unión el famoso sentido de pertenencia, porque se trata de tres futbolistas que en distintos mercados tomaron la decisión esperada de "volver a casa". Claro que, como pasa siempre en cualquier club de fútbol, donde mayores presiones se posan acorde a las expectativas de la gente es en los que hacen (o intentan hacer) los goles. Es por eso que, seguramente, al "Cuqui" Fernando Márquez se le exige más que a cualquiera.

Desde que volvió a López y Planes, el "9" tatengue jugó 25 partidos y marcó 5 goles, lo que extiende sus números con la rojiblanca a bastones a 80 partidos y 14 goles contando todas las etapas, competencias y partidos. A los 33 años, el ex delantero de Crucero del Norte, Belgrano de Córdoba, Defensa y Justicia, con pasaporte en el Johor Darul Takzim de Malasia, busca continuidad en el Unión del "Vasco" Azconzábal, donde pelea la titularidad con "Juanchón" García, un lugar del equipo donde llegaron como refuerzos, primero el chico Cordero de Huracán y ahora el conocido Nicolás Blandi, libre de Colo Colo de Chile.

Fernando Márquez habló con "La Tercera de Radio Gol (FM 96.7)", que conduce Ricardo Porta, luego de dos bonitos goles en este campeonato (lindo gol de cabeza ante Boca y magistral definición contra San Lorenzo): "Que me empiece a ir bien en el club del cual soy hincha no tiene precio, y eso aumenta la felicidad que me genera hacer un gol. Ojalá esto no sea una rachita y que hayamos encontrado la manera de encarar los partidos. El próximo desafío es repetir las dos últimas actuaciones y mantenernos en ese piso".

"Nos sentimos cómodos con la idea del entrenador, pero a veces hay malos días, y malos partidos", destacó Fernando Márquez, respondiendo acerca de los planteos tácticos y las estrategias de juego del entrenador Juan Manuel Azconzábal.

"Trato de no hablar -del título de Colón- por si se malinterpreta, pero ojalá sirva para que el fútbol de Santa Fe crezca. Y si sirve para mejorarnos a nosotros, bienvenido sea", agregó el "Cuqui-gol" en otro tramo de la nota.

Volviendo al Mundo Unión, el "9" dijo: "Estamos tratando de llevar al club a un mejor lugar, sin sacarlo de la posición que supo ganarse; y clasificarnos a copas es un lindo objetivo a corto plazo".

Hasta hace algunos días, que fue cuando cerró el libro de pases en el ascenso, se rumoreaba de un interés concreto de Belgrano de Córdoba para volver a vestir de celeste: "Hablé con Guillermo Farré, no lo voy a ocultar, pero tengo contrato acá hasta diciembre y no sería bueno que pida salir. Además estoy donde yo quería estar".

En relación a estos dos goles seguidos con la camiseta de Unión, Fernando Márquez dijo: "Siempre son rachas las que tenemos los delanteros, en las que a veces entra, y otras no; y ojalá mi racha continúe para llevar bien alto a Unión. Y si no le toca a Márquez, que le toque a García, Cordero, Blandi, o cualquier delantero".

Al momento de hablar de la reciente incorporación de Nicolás Blandi, que viene de Chile, Fernando Márquez no dudó en afirmar: "Ojalá que Blandi se adapte bien, venga y nos dé su experiencia, porque tiene muchísimos goles. Y que también podamos aprender de él, y que se le abra el arco a todos los delanteros".

Finalmente, en lo que ya es otra etapa suya en Unión, también Márquez habló de lo institucional: "Vi mejorado Casasol, teniendo en cuenta que me fui en 2010. Hoy las canchas están muchísimo mejor, igual que el lugar de concentración. Y el club ni hablar: me encanta que avancen las obras. Extraño muchísimo jugar con la gente de Unión. Ojalá lo mío en el club no se termine en diciembre, y que vuelvan los hinchas para poder disfrutarlos nuevamente en el 15 de Abril".