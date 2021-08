Línea directa y llegan cartas

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Mucho protocolo, pocos arreglos y cuidado del agua

AMÉRICO

"En El Litoral matutino del sábado 7, hay una nota que destaca la mucha preocupación que tiene el intendente Jatón por la situación de la bajante y el agua del río. Me parece bien que se preocupe del tema, aunque bastante después de su acontecer. Pero no se observa que se prohíba baldear veredas, los lavaderos de autos, lavaderos en la calle, etc., etc. Mucho protocolo, pero de arreglo de baches, de la luz pública y el cuidado del agua, nada de nada".

Campañas políticas

MARIO PILO

"Campañas. Si es mayorcito, ¿cuántas veces escuchó: vamos a levantar la ciudad, refundar el país, seguridad, generar empleo, educación, más vacunas, barrios integrados, etc., etc. y nada? Casi diríamos: vote a NADA, que siempre cumple. A los demás, no se les cae una idea. Que vayan a plantar rabanitos, decía en su momento Usandizaga. Como los 'mucheches' de Grabois, ni eso parecen saber. Por eso entiendo, hay que refundar la política en toda Argentina, para refundar nuevamente, la República perdida".

Un hombre luminoso

ANTIGUA LECTORA

"El Litoral siempre me sorprende. En este caso, con la revista Nosotros del día sábado 7. Ahí está un hombre que deja huella: el padre Axel Arguinchona. Quiero contar una circunstancia: antes de que el padre se fuera a Esperanza, yo iba caminando por Av. Freyre, a la altura de la Iglesia de la Merced; me dirigía con dirección al norte y atisbo a un señor que caminaba hacia el sur. Mañana de sol. De pronto lo miro y ¡¡me sorprende!! Digo: ¡¡este hombre tiene luz!!, ¿quién será?: ¡¡se trataba del padre Axel!! Era como si tuviera rayos luminosos a su alrededor... Realmente la vocación de este hombre de Dios va adornada con un montón de singularidades. Gracias a El Litoral, por esos momentos gratos que me dan al corazón por siempre! Sigan sorprendiéndome".

Remanidas incongruencias

ROBERTO RUBÉN SÁNCHEZ

"Sabe que es tan poco creíble que juró por su hijo al asegurar que al asiático Chen Chia Hong no lo conoce ni lo invitó a la Quinta de Olivos, y luego aparece en varias fotos con él ¿dónde? ¡en la Quinta! Le adjudica esa presencia a un ministro fallecido por lo que habría que preguntarle en una sesión espiritista si es cierto. Sí, admite que lo único que hizo Sofía fue presentárselo, ¿entonces? aprovechando el acercamiento con su musa no estuvo mal un poco de lobby. ¡Oh casualidad!, tampoco sabía que ese empresario hacía negocios con el Estado y mucho menos que había ganado 7 licitaciones... mientras, todos sabemos que se hacen a medida y que a las pautas la pone el oferente. El Ministro saliente de Desarrollo Social lo podría asesorar... él sabe que por cada $ 10 el estado paga $ 100".

Llegan cartas

El norte, tierra de nadie

UNA VECINA INDIGNADA

¿Hasta cuándo la inseguridad? Vecinos y vecinas del norte de la ciudad: de Santa Rita, Cabaña Leiva, Nuevo Horizonte, Yapeyú, San Agustín (entre otros) nos hemos convertido en malabaristas y equilibristas del "hoy zafo pero mañana no sé". Con mil ojos cuando salimos de nuestros hogares, sacamos el auto de la cochera, transitamos por las calles internas de los barrios habiendo naturalizado situaciones espantosas. ¡Hasta cuándo nuestra integridad física, psíquica y económica van a valer nada !

En vísperas de las elecciones, es más que oportuno recordar que el Sr. Gobernador Omar Perotti no ha cumplido sus promesas de campaña y guarda una enorme deuda con los trabajadores y habitantes de la distante (y olvidada) periferia. Los saludamos atentamente.