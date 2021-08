https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El galán de 48 años habló sobre su sexualidad en una entrevista con la agencia EFE y aseguró que se considera "todo al mismo tiempo”.

Pidió que no lo encasillen El actor brasileño Reynaldo Gianecchini se declaró pansexual

Reynaldo Gianecchini es uno de los actores brasileros más reconocidos en el continente. Por ser protagonista en novelas reconocidas como Terra Nostra, Dulce Ambición, Lazos de familia, El color del pecado, entre otras, Reynaldo ha ganado gran repercusión en la televisión latinoamericana.

Así fue que la noticia de que el actor había hablado abiertamente sobre su sexualidad fue algo que impactó a todos. Se trata del primer actor brasilero en declararse “pansexual”. “A la gente le encanta encasillarme. Dicen que soy gay, pero yo no me considero eso. Me considero todo al mismo tiempo. Si hay que tener una palabra para mí, entonces es ‘pan’ (pansexual), porque ‘pan’ es todo”, le dijo a la agencia EFE.

“Estamos en un tiempo muy importante para quebrar varias cosas negativas como el racismo, la homofobia, con las formas que impiden que la personas sean como son, que no sean juzgadas o discriminadas, que no tengan un espacio propio porque son diferentes a la mayoría”, sostuvo. “Si tengo alguna lucha es ésa, la de la libertad.”

De esta manera, el actor abiertamente ha dado a conocer su sexualidad, luego de mantener un matrimonio por ocho años con la periodista Marilia Gabriela. La mujer, 24 años mayor que él, mantuvo su relación, aunque terminaron en 2006.

“A veces la felicidad de los otros incomoda. Yo tuve que acostumbrarme a ver mi intimidad vigilada, a no tener privacidad. Tuve que acostumbrarme a la fama porque, si no, no iba a poder vivir en paz”, decía por aquellos años. Luego de su separación, tuvo un breve romance con Preta Gil, la hija del músico Gilberto Gil.

Hoy, sin problema alguno, el joven declara haber mantenido relaciones con hombres y mujeres, aunque no busca que ello lo encasille en una orientación sexual definida.