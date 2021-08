México: según Wikileaks, Margarita Zavala impulsa una red de ultraderecha internacional

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 11.08.2021

La organización internacional sin fines de lucro, Wikileaks, publicó documentos en los que señala a la diputada mexicana Margarita Zavala, la esposa del expresidente Felipe Calderón, y a su hermano, Juan Ignacio Zavala, de tener papeles preponderantes en una red internacional de ultraderecha tejida en más de 50 países.

Dicha red estaría formada por organizaciones mexicanas como El Yunque, Yo Influyo, Red Familia, Incluyendo México, por funcionarios del Partido Acción Nacional (PAN) y por trabajadores del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), de la Universidad Panamericana y del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM).

La información revelada por Wikileaks y publicada en la página web de la revista Contralínea, pone al descubierto la relación que existe entre la derecha española y El Yunque mexicano, una organización secreta ultra-católica que declara como su propósito "defender la religión católica, luchar contra las fuerzas de Satanás e instaurar el reino de Cristo en la tierra".

La investigación también señala que la red mexicana estaría financiada por Hazte Oír y Citizen Go, utilizando empresas fachada, entre ellas Yo Influyo, dirigida por Rosa Martha Abascal Olascoaga, hija de Carlos Abascal, quien fuera secretario de gobernación durante la administración de Vicente Fox Quesada.

Además, revela que Hazte Oír y Citizen Go se han asociado con la estadunidense The Howard Center for Family, un grupo de expertos y de defensa social conservadora de Estados Unidos, para organizar y realizar el Congreso Mundial de la Familia, reunión anual de la derecha y el conservadurismo internacional.

En 2004, este congreso se realizó en México y el entonces presidente Vicente Fox otorgó todas las facilidades para su realización. Incluso, su esposa Martha Sahagún fue una de las oradoras en el primer día de conferencias.

Para publicar esta información, los reporteros de Contralínea accedieron a más de 17 mil archivos de dichas organizaciones, divulgados por Wikileaks, en los que aparecen sus agendas, donantes y estrategias de penetración en las sociedades y los gobiernos de 50 naciones.