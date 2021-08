Messi se hizo presente en el stream de Coscu a través de un audio: "Te estaba viendo un ratito"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El streamer conoció a Leo en España, durante la cena de despedida antes de dejar Barcelona, y ahora el astro lo sorprendió con un mensaje mientras estaba en vivo para Twitch.

La relación entre Coscu y Lionel Messi tuvo un nuevo capítulo este miércoles, cuando el diez se metió en plena transmisión y hasta le mandó un audio que el streamer reprodujo en vivo.

Martín Pérez Disalvo, conocido como Coscu, regresó recientemente de su viaje por España, donde se dio el lujo de conocer a Lionel Messi. El ahora jugador del Paris Saint-German lo invitó a su cena de despedida en Barcelona, en la que compartieron varios momentos, todos relatados por Disalvo en su primer stream desde que volvió del país europeo.

Como es habitual, Coscu inició una de sus transmisiones que en esta ocasión duró más de horas. En un momento se dio cuenta de que Leo estaba del otro lado. Al percatarse desbordó en alegría y empezó a contárselo a su público. “¡No, está mirando Messi, no lo puedo creer! No, no, no lo puedo creer”, empezó con su relato mientras giró con su silla.

“Gracias Leo por estar mirando. Voy a hacerme el boludo, como que es algo normal”, agregó y luego anticipó a gritos: “¡Tengo un audio!” El astro argentino le dijo “no levanto la voz porque ya están todos durmiendo. Estoy acá en el hotel y mañana arranco a entrenar ya. Antes de irme a dormir vi qué estabas haciendo y te estaba viendo un ratito. Un saludo grande a todos ahí”.

Mientras tanto, Coscu se tomó la cara y repitió “no, no, no lo puedo creer”.

Fue un stream con más de 120 mil personas en el que Coscu contó varios detalles sobre su viaje a España y, además, cómo conoció a Leo Messi, desde el momento en el que lo siguió por redes sociales hasta la cena que compartieron en Barcelona. Una y otra vez, el oriundo de La Plata demostró su felicidad por haber cumplido su sueño y agradeció a todas las personas que estuvieron desde un principio para ayudarlo a lograr cada objetivo que se propuso.