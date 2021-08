Liberan a un escribano y un contador acusados por estafa

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Los profesionales, que ya habían sido detenidos a fines del año pasado en la causa por el loteo Las Mercedes de Recreo, volvieron a quedar privados de la libertad el viernes pasado. La fiscalía sostuvo que violaron las reglas de conducta; la defensa postuló que no existió delito.

"Luce prístina la atipicidad de estos hechos", dijo el juez Nicolás Falkenberg, al referirse a las recientes acusaciones de la Unidad Fiscal de Delitos Complejos del MPA contra los hermanos Ovidio y Edgard López, quienes venían siendo investigados desde el año pasado por una presunta estafa millonaria que tiene como afectados a varios de los vecinos del loteo Las Mercedes de la ciudad de Recreo.

"Ninguna de estas conductas se han constatados", continuó el magistrado luego de repasar en voz alta las nuevas imputaciones contra el contador de 49 años y su hermano escribano de 48. La resolución, que "rechaza la prisión preventiva" y ordena "la inmediata libertad" para los López, fue el resultado de más de dos horas de audiencia, cuyo desarrollo estuvo dominado por la exposición de la fiscalía.

Siete allanamientos

Ovidio y Edgard López fueron detenidos el viernes pasado, en horas de la tarde, en el contexto de siete allanamientos, la mayoría de ellos en Santa Fe, pero también en la provincia de Buenos Aires. Además, fue trasladado a sede policial el abogado de los encausados, el Dr. Diego G.P., cuyo teléfono celular quedó secuestrado para ser peritado. Si bien este último no permanece detenido, fue identificado e iba a ser imputado en el Ministerio Público de la Acusación.

En cambio el domingo los dos hermanos sí fueron imputados como coautores de los delitos de "falsificación de instrumento privado", "uso de instrumento público" y "estafa", calificación esta última que en la audiencia de este martes fue modificada a "tentativa de estafa".

Puntualmente, las fiscales Mariela Jiménez, María Laura Urquiza y Bárbara Ilera, atribuyeron a los hermanos López hechos de abril y junio de este año, es decir, posteriores a los endilgados por el loteo de Recreo.

Acta falsa

Desde la fiscalía consideraron que los tres profesionales, confeccionaron un acta falsa en la que se designaba a una mujer, a la que apodaban "la vieja", como socia gerenta del paquete accionario de una empresa dedicada a la intermediación en prestación de servicios médicos.

"En el documento, antedataron una fecha -17 de diciembre de 2020- para simular la realización de una reunión de designación de autoridades que nunca se hizo", explicaron desde la fiscalía luego de la audiencia imputativa. También aclararon que "el documento así confeccionado –y rubricado por el Registro Público de Comercio de Santa Fe– fue enviado a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde fue suscripto por la supuesta socia gerenta ante una escribana pública, a sabiendas de la falsedad de la fecha".

Las fiscales hicieron hincapié en que "los hermanos imputados sabían que al confeccionar ese documento falso ocasionaban un perjuicio, a raíz de que el acta habilitó a la presunta socia gerenta a ejercer actos como tal en la SRL".

Transferir el paquete

En relación a la estafa, las fiscales precisaron que, "a los fines de dar cumplimiento con uno de los requisitos exigidos por el Registro Público de Comercio de Santa Fe, el viernes 11 de junio, el contador imputado presentó el instrumento público falso que había confeccionado con su hermano".

"El objetivo de esa presentación –de la cual los dos hermanos tenían conocimiento– fue sortear el obstáculo legal que les impedía inscribir en el Registro de Comercio la transferencia del paquete accionario de la SRL a raíz de la inhibición general de bienes que pesaba sobre ambos, y que fue dictada en el marco de la investigación por el loteo de Recreo", concluyeron.

Cabe destacar que los dos hombres también están imputados en otra investigación penal como organizadores de una asociación ilícita que supuestamente realizó estafas reiteradas relacionadas al loteo de un inmueble de 614 hectáreas conocido como Las Mercedes, de Recreo.

Las escuchas

Las fiscales explicaron que en ese marco previo "se autorizaron escuchas a los hermanos López y su padre, de las cuales surge que estaban gestando un delito sobre una sociedad", en referencia a Consular SRL.

Durante la audiencia se reprodujeron tres escuchas entre los involucrados, en las que se habla de la confección de actas y de las alternativas para inscribir el pase de acciones de los imputados a los nuevos dueños en Buenos Aires.

La fiscalía hizo especial referencia a los riesgos procesales, y se refirió a las "redes de vínculos e influencias para con la investigación" por parte de quienes el año pasado recuperaron la libertad con alternativas y debían mantener distancia de ciertas personas y temas.

"Culebrón de media-tarde"

Como respuesta, la defensa de los López, a cargo de los abogados Martín Durando, Gonzalo Fuentes y Gustavo Feldman, el primer de ellos pidió al juez "no hacer referencia a la causa anterior" y reconoció que "es cierto que vendieron una sociedad antes de estar encausados" (por Las Mercedes), tras lo cual "empiezan a ser presionados para cumplir lo pactado". También explicó que pensaron que "un incumplimiento con los compradores agravaría su situación en la causa" por los terrenos de Recreo y que por eso buscaron la manera de solucionarlo.

Su colega Gonzalo Fuentes fue más específico sobre la conformación de sociedades y dijo que "las actas siempre son antedatadas" dado que "siempre se transcriben" y para eso "la ley fija un plazo", pero que sus clientes no incurrieron en delito.

Pero sin dudas fue el último de ellos, el Dr. Feldman, quien atacó duramente la hipótesis fiscal. Dijo que la audiencia era "un culebrón de media-tarde" y que "no hay caso" para investigar, porque "la estafa no resiste la tentativa. O hay perjuicio o no, pero no se puede estar un poco embarazada", graficó.

"No hay fecha de comisión del presunto delito, no hay víctimas y no hay apariencia del delito de estafa", enfatizó. "La fiscalía estigmatizó a nuestro clientes como hijos del poder. Esta es una represalia, una pena durante el proceso, esto es lo que la Constitución no quiere", espetó.

Incumplimiento

Luego de escuchar las exposiciones de las partes, el juez Falkenberg rechazó el pedido de prisión de la fiscalía y ordenó la inmediata libertad para los dos detenidos, al considerar que en los hechos narrados por la fiscalía no existe delito.

"Luce prístina la atipicidad de estos hechos", comenzó. Para el magistrado "no se menciona ni tangencialmente cuál puede ser el perjuicio" ocasionado por los hermanos López y que su accionar "no deja de ser un incumplimiento formal a normas administrativas".

Para el Dr. Falkenberg "los López adquirieron las acciones y las transfirieron antes de la inhibición" de bienes y de ello dan cuenta las "sucesivas transferencias", no obstante "en el caso claramente no existe una víctima". Es más, destacó que "la única perjudicada sería la señora Lidia S. al no poder inscribir la empresa que había comprado legítimamente".