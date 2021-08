https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lo había planteado la Unión Industrial Argentina

El Gobierno rechazó la propuesta de no pagar sueldos a quienes no quieran vacunarse

Santiago Cafiero, jefe de Gabinete, aclaró que la vacunación "es optativa" y que "no puede haber una sanción al respecto" para quienes no quieran inocularse.

Santiago Cafiero, Jefe de Gabinete. Crédito: Gentileza

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, se expresó este jueves en contra de la propuesta de la Unión Industrial Argentina (UIA) de no pagar sueldos a quienes no quieran vacunarse, y sostuvo que "no debería existir ninguna política sanitaria dictada desde las empresas".

El funcionario aclaró que la vacunación "es optativa" y que "no puede haber una sanción al respecto" para quienes no quieran inocularse. De este modo, Cafiero salió al cruce de las declaraciones que formuló esta semana el presidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja, quien llamó a las empresas a impedir el ingreso de los empleados que rechacen vacunarse. En declaraciones radiales, Cafiero aseguró que el Gobierno seguirá con la vacunación optativa, que a su entender tiene "una gran aceptación".

Para el funcionario, la Argentina es "uno de los países que más vacunan" contra el Covid-19 y que, por ese motivo, "no puede haber alguna política económica o de sanción" para quienes no se vacunen. Quien también se manifestó este jueves en contra de la propuesta de Funes de Rioja es el presidente del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) José de Mendiguren, quien es miembro de la Junta Directiva de la UIA. A su criterio, la idea del titular de la central fabril No es legal", pero la consideró "una opinión personal, no de la UIA, porque no es generalidad que los trabajadores no quieran vacunarse". ¿Puedo yo tomar esta medida como industrial? No, definitivamente. No puedo obligar a vacunar ni puedo no pagar el sueldo al que no lo quiera hacer", señaló el funcionario, en declaraciones radiales. A su criterio, cuando uno tiene un problema de este tipo, tiene que cuantificar de qué se trata, de cuánto es el problema y cuál es la magnitud para darle semejante trascendencia, que desvía la atención y nos enfrenta con los trabajadores". "Yo no conozco en la Argentina trabajadores que no se quieran vacunar, ni en mi fábrica, ni en la de mis amigos", enfatizó. Y aseguró: "Las prioridades de la Unión Industrial Argentina pasan por la definición del modelo, cómo consolidamos el crecimiento en el que hoy estamos avanzando". "Igual, yo quiero que la gente se vacune. Se ha demostrado en el mundo la efectividad de la vacuna" contra el Covid-19, concluyó de Mendiguren.

