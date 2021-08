https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El equipo de Eduardo Domínguez buscará este viernes, desde las 19, los tres puntos que lo dejen como transitorio puntero argentino. El "Barba" sacaría uno de los tantos todo-campistas (Alexis Castro) para poner al "9" que vino desde River como socio de Farías.

Nada de hacer "de Caperucita" para el campeón vigente Colón se quiere comer al Lobo...¿Beltrán de titular?

Con el envión de los tres puntos "mojados" contra Vélez, Colón quiere instalarse definitivamente como protagonista en la parte alta de la tabla de posiciones del fútbol argento. Es por eso que el partido de este viernes, a las 19 y ante Gimnasia de La Plata, adquiere un valor muy especial, más allá de la ausencia del "Pulga" Luis Miguel Rodríguez, ex ídolo sabalero que ni siquiera viajó a Santa Fe. El "Barba" sabe, claramente, que si quedan en Santa Fe los tres puntos ante el "Lobo", una vez Colón se prende arriba como campeón vigente. Es más, podría quedar como transitorio líder, a la espera del juego del líder Independiente.

En principio, si bien nunca sale nada de la boca del DT, el comando técnico estaría pensando en darle más profundidad al equipo en los metros finales de la cancha, por lo que apuraría desde el vamos el ingreso de un delantero (Lucas Beltrán) en reemplazo de uno de los muchos todo-campistas (Alexis Castro). De esa manera, Eduardo Domínguez liberaría mucho más al juvenil Facundo Farías, evitando que "La Joya" pelee en soledad y desigualdad con los cuatro defensores rivales.

Sin el "Pulga", sin Escobar y por ahora sin Paolo Goltz (sigue lesionado), el Colón campeón se reinventó en esta imagen mucho más fresca, de transiciones que vuelan del medio arriba buscando a Farías. No hay dudas que, por ahora, el equipo ataca y construye mucho más por derecha (Mura) que por izquierda. Distinto sería, a la hora de tener opciones de zurdos netos, si Goltz volviera a la cueva y Delgado o Piovi se ofrecieran como salida.

Sigue siendo clave el doble "5" (Lértora para marcar y Aliendro para armar) y se hace importante el tándem Bernardi-Ferreira para intentar generar. Los dos, el cordobés y el "10" de River, deben darle más continuidad a esas pinceladas de desequilibrio. El tema es que Alexis Castro está bajo, no pesa como antes y tampoco llega al gol.

Está claro, como declaró el propio Facundo Farías, que "Colón cambió la forma de jugar". Sin el "Pulga" y con el "Gato" Formica en recuperación, nadie hace la pausa ni maneja los tiempos. La pelota "vuela" del medio hacia arriba, por lo que se viene un equipo más "rápido" y más práctico. Así las cosas, la idea del "Barba", en la búsqueda de lo mejor, es que Lucas Beltrán sea la rueda de auxilio de "La Joya", para que Farías pueda quedar más liberado para ese mano a mano final con los defensores rivales.

El resto, con esta idea de Beltrán por Castro, serán los mismos. En principio, más allá de pequeñas molestias, llegan bien tanto Bernardi como Lértora. Y a propósito de la "enfermería", en el caso del zaguero Paolo Goltz como del delantero colombiano Wilson Morelo, recién podrían arrancar a la par de sus compañeros la semana que viene, post Gimnasia.

Formaciones

COLÓN: Burián; Mura, Garcés, Delgado, Piovi; Bernardi, Aliendro, Lértora, Ferreira; Beltrán o Castro, Farías

DT: Eduardo Domínguez

GIMNASIA: Rey; Gerometta, Morales, Guiffrey, Melluso; Mancilla, Insaurralde; Ramírez, García, Miranda; Domínguez

DT: Martini-Messera

Cancha: Colón

Hora: 19

Juez: Fernando Espinoza

Facundo Farías: "Eduardo nos pide que rotemos"

"Creo que arrancamos bien el campeonato con el triunfo ante River. Luego tuvimos un tropiezo con Lanús pero nos supimos levantar y demostrar lo que veníamos realizando el torneo pasado. Estamos contentos por eso, y preparándonos para el partido siguiente", deslizó Facundo Farías, en contacto con los medios de prensa en el predio sabalero.

"Cambiamos el esquema, antes jugábamos con línea de cinco y ahora estamos jugando con un enganche para ganar el medio un poquito más. Y para generar paredes por el medio con Bernardi, Ferreira y Lucas (Beltrán) cuando entra también. Eduardo nos pide que vayamos rotando, que no nos quedemos fijos", agregó La Joya.

"Creo que ahora generamos algo distinto en el rival. Cada vez que nos enfrentan, saben que somos un equipo competitivo que tiene una identidad de juego y un planteo definido. Por eso ahora lo ven a Colón con un poquito más de respeto. En mi caso, cambié un poco con respecto a como jugaba en Reserva. En Reserva era un 9 fijo, pero bueno, nos fuimos adaptando y me siento cómodo ahora y bastante bien. Tengo por corregir muchísimas cosas: la terminación de la jugada, la definición, el regreso, entender un poquito más el juego. Todo se va corrigiendo y mejorando día a día", expresó la figura sabalera de apenas 18 años.

En cuanto a los rumores de clubes interesados, Facundo Farías fue contundente: "Me apoyo en mi representante, en mi novia y en mi hermanita. En cuanto a las ofertas mi representante me cuenta, pero yo no soy de darle mucha importancia. Mis amigos me dicen lo que sale en las redes, pero yo lo dejo a Martín (Sendoa) que es mi representante y que cuando llegue alguna oferta analizarla".

Primer contrato de otro chico

"Guillermo Federico Gozálvez firmó su primer contrato profesional. ¡Felicitaciones Guille!. #ColónNoSeDetiene. #ElClubDelPueblo", expresó el Club Atlético Colón en sus cuentas oficiales de redes sociales en las últimas horas.

El año pasado, el Sabalero lo presentó públicamente para que lo conozcan los hinchas y socios de Colón: "Hoy te presentamos a Guillermo Gozálvez. Guille nació el 05 de marzo del 2003 en la ciudad de Santa Fe. Altura: 1,81 metros; Peso: 77 kilogramos. Posición: mediocampista. Referente: Maximiliano Rodríguez. Llegó a Colón a los 10 años".

Ahora, casi un año después, el chico estampa la firma de su primer contrato profesional con la entidad del Barrio Centenario y con el club de sus amores. Se suma a Danilo Gómez y Lea Quiroz, otros chicos de abajo que hace muy poco firmaron sus primeros contratos.