La denuncia de una mujer que fue operada en un edificio de Alberdi 3062 abrió una investigación por mala praxis en la que se descubrió que el presunto centro médico no cuenta con habilitación.

Un médico demorado Mala praxis: allanan una clínica clandestina en barrio Candioti

Una denuncia por mala praxis médica permitió descubrir en pleno barrio Candioti, el funcionamiento de una clínica clandestina, en la que cual se realizaban intervenciones quirúrgicas del tipo "estéticas", entre otras prácticas médicas no especificadas.

Este jueves en horas de la mañana, efectivos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de Santa Fe, allanaron un inmueble de la calle Alberdi 3062, entre Calchines y Mitre, donde sólo se advierte un cartel con la sigla A.C. cuyas iniciales coinciden con las de un médico que se encontraba demorado e iba a ser trasladado a sede policial en el transcurso del día.

Fuentes del caso señalaron que si bien el médico no se encuentra técnicamente detenido, es uno de los tres profesionales cuyo rol investiga el fiscal Carlos Lacuadra. Los dos restantes no se encontraban en el lugar y se aguardan novedades en cuanto a su paradero, pero no se descarta que puedan presentarse en las próximas horas.

Además, se supo que en el lugar funcionaban "consultorios de todo tipo" donde se realizaban "desde cirugías menores a otras un poco más complejas" que requerían internación y posoperatorio, cuando en realidad no se encontraban registrados para prestar dicho servicio.

Por esto último, se le dio intervención al Área de Control de la Municipalidad, que clausuró el inmueble preventivamente.

Si bien la investigación se inició con la denuncia de una mujer que fue tratada en el lugar, se cree que serían más las víctimas, las cuales podrían sumarse una vez que el allanamiento y clausura tomen estado público.