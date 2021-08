https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

En España

Tebas, presidente de LaLiga, aseguró que "Messi no es imprescindible"

El presidente de LaLiga de España, Javier Tebas, reconoció hoy que la marcha de Lionel Messi al París Saint Germain de Francia "duele", pero aclaró que la presencia del astro "no es imprescindible" para garantizar la sustentabilidad del torneo de primera división en ese país.

Javier Tebas, presidente de LaLiga de España, opinó sobre la salida de Lionel Messi del Barcelona Crédito: Gentileza

El dirigente admitió que la salida del capitán del seleccionado argentino "fue un poco traumática" y derrochó ironía hacia la directiva del Barcelona: "Tiene gente muy inteligente manejando el club y con las últimas decisiones que están tomando se nota".



LaLiga aprobó hoy un acuerdo de explotación con el fondo inversor CVC, del que no participarán Barcelona, Real Madrid ni Atlhetic Bilbao, por lo que no cobrarán el porcentaje correspondiente a la inyección de dinero prevista para toda la competencia, unos 2.100 millones de euros aproximadamente.



"A Barcelona le hubieran tocado unos 275 millones que no le venían mal. De ese dinero, unos 40 millones los podía usar para retener a Messi o para invertir en la plantilla. Al oponerse a este acuerdo, no recibirá nada", explicó Tebas en una conferencia de prensa virtual después de la Asamblea que autorizó la llegada de la inversión por 38 votos positivos contra 4 negativos.



El director de LaLiga aseguró que han "trabajado muchísimo para que Messi no se vaya" de España, aunque salvaguardó el futuro de la competición en virtud del valor los derechos audiovisuales.



"No hay ninguna cláusula en nuestros contratos audiovisuales que diga que nos van a pagar menos porque no esté Messi. Recientemente hemos firmado con ESPN un convenio por los próximo 8 años y tampoco estaba esa exigencia. ¿Quién sabe los futbolistas que pueda haber en 8 años?", ejemplificó.



"En LaLiga siempre queremos tener a los mejores. Las estrellas importan, ayudan pero no son imprescindibles. Se han ido Neymar, Cristiano Ronaldo y Messi...", recordó. Con información de Télam.

