Forjadora del propio destino

La cantante pop oriunda de Casilda sigue presentando el video de su tema “Loca loca”, con más de 150.000 visitas. El Litoral conversó con ella sobre este presente, y sobre su participación en los festivales de Viña del Mar y Punta del Este.

A pesar de la pandemia, la cantante casildense Laura Sky sigue trabajando fuerte y no para de crear y producir: ahora sigue presentando el video de su tema “Loca loca”, con más de 150.000 visitas.

En 2015 Laura representó a nuestro país en el Festival de la Canción de Viña del Mar (Chile), con su tema “Mejor que te perdí”; en 2018 llegó a la final del concurso Gala Iluminados de la ciudad de Rosario, que le abrió las puertas del Festival Internacional de la Canción de Punta del Este (Uruguay).

De todo este camino conversó El Litoral con esta artista independiente, que lucha por mostrar que “desde el interior se puede”.

Loca de amor

-¿Cómo fue el proceso de hacer “Loca loca”?

-“Loca loca” en su esencia habla de lo que sucede en nuestra mente cuando alguien nos atrae, cuando alguien nos moviliza, cuando estamos súper atraídos y enamorados por una persona.

Surgió a fines de 2019, quería expresar lo que estaba sucediendo en mi mente. Somos dos los autores de esta canción; también coincide con esta nueva etapa mía de querer bucear un poco en el pop urbano, si bien vengo haciendo el estilo pop, que es lo que me identifica en la música. Pero quería ya sumarme a esta movida latina urbana de este último tiempo.

Durante todo el 2020, con el contexto de la pandemia, pude terminar también no solo “Loca loca” sino también otros temas. Pensé cómo mostrar todo este proceso de producción: arrancar con “Loca loca” para ver cómo el público respondía a este pop para mí nuevo; y por suerte la canción está gustando muchísimo. Así que súper feliz.

-¿Quién fue el coautor de la canción, y quien produjo la grabación este para darle ese sonido?

-Los autores somos María Laura Carati, que es mi nombre real, y Johnny Coria, que es el otro autor que es de Rosario. Una vez que estaba la maqueta terminada, todo como queríamos que sea la canción, elegimos una productora de Santa Fe que se llama We Are Music, que la tienen súper clara en lo que es el estilo urbano. Supieron captar pero que yo quería para la canción: esta cosa del pop sensual, divertido, espontáneo. “Loca loca” tiene ritmo, para acompañar la letra, que es sensual, sugiere algo.

-¿Cómo fue el rodaje de ese videoclip tan cinematográfico? Te muestra en este nuevo look de pelo oscuro, es como un relanzamiento total de la imagen.

-Un poco de la búsqueda esa de imagen: antes estaba súper blonda. Justo antes de que arranque esta pandemia que ya nos tiene acostumbrados, quería un cambio en lo musical, también en la estética. Y me encantó, porque no fue trabajarlo sola: arranqué con este equipo de trabajo, charlando todas estas cuestiones: el cambio de sonido, de imagen. Lo que quería era conectar aún más con mi esencia; con identificarme aún más en lo musical. No descarto que la estética rubia no sea lo mío; quería ponerle un poco más de fuerza a eso.

Una vez que logré ese cambio de imagen pasamos a la etapa de rodaje: de cómo mostrar en imágenes “Loca loca”. La productora fue de Rosario; ahora estoy en Casilda, y con todo esto de la pandemia elegí trabajar con gente cerca. Entonces también se eligió la directora de Rosario.

Pude rodearme de un equipo de profesionales que escucharon mi idea y a su vez potenciaron todo lo que yo quería hacer para el videoclip, la imagen, para producir la canción. Personas que quisieron que todo esto sea posible y se vea el producto final que se ve.

-Si bien es el primero que vas a mostrar de los temas que hiciste en este tiempo, “It’s My Love”, había sido el prólogo de esta etapa.

-“It’s My Love” es como la antesala. Sigue siendo un pop, pero electropop: si bien tiene sonido de guitarras suenan un poco a lo digital. Ya estaba en ese querer cambiar. El primer tema que grabé se llama “Mejor que te perdí”: ahí está bien notable el pop rock. con “It’s My Love” busqué un cambio de sonido, y ahora con “Loca loca” me fui a lo urbano.

Quiero mantener esa cosa del pop, que sé que me va a acompañar, porque es lo que me identifica: no me veo haciendo otro ritmo. No voy a decir nunca porque después te dicen “ella dijo que nunca lo iba a hacer y lo está haciendo” (risas).

-Es una identidad que la podés ir combinando con guitarras o con algo latino.

-Exacto. Por ejemplo Madonna (no es que me estoy comparando con ella) siempre hizo con música pop pero la fue adaptando, modificando. de acuerdo a los estilos musicales del momento. Esto sería un poco lo mismo.

En la Quinta Vergara

-Con “Mejor que te perdí” llegaste al festival de Viña del Mar 2015, que fue como un punto de inflexión de tu carrera. ¿Cómo como viviste esas esos dos jornadas?

-Fue increíble, porque venía de una etapa con mi banda de seis o siete años haciendo covers; divino, porque ahí agarre viste el training de todo lo que está hecho el vivo. Habían empezado a surgir las redes sociales, tenía seguidores. Entonces me encontré diciendo y queriendo: “Necesito largarme como artista solista; todo bárbaro con la banda de covers, me divierto: pero me falta algo”.

En 2013 y principios 2014 estaba en esa búsqueda. Logré contactar con Dany Tomas, un productor argentino que vive en Los Ángeles, que trabajó con Diego Torres, Marta Sánchez, muchos muchos artistas latinos; y le encantó la idea. Entonces grabé dos canciones: “Mejor que te perdí” y “Las vueltas del amor”, mis dos primeros singles.

Los tenía listo en 2014, y se me aparece la oportunidad está del Festival de Viña del Mar, convocaban artistas de Latinoamérica y el mundo a enviar su material. Yo tenía todo listo, videoclip, así que envié. eso fue en agosto, más o menos. Seguí mi vida, y a los dos meses recibí un llamado de la producción del Festival (en ese entonces estaba Chilevisión produciendo) que me convocaban como artista argentina, y que les había encantado mi canción “Mejor que te perdí” para que, en febrero de 2015, represente a Argentina.

Llegué ahí por mis propios medios: nadie me hizo padrinazgo o nexo. Siempre lo cuento, para que los artistas escuchen esta historia: crean en su material, crean en ustedes; si no se da en una ocasión se va a dar posiblemente en otro en otro momento. Lo importante es estar ahí expectantes, no caer en eso de decir “no, a mí no me van a elegir”. Yo mandé, con toda mi buena energía, después como que solté. Y después vino el llamado.

-¿Soñó aquella chica casildense que fuiste que iba a llegar a enfrentarse con “el Monstruo” de Viña, esas miles de personas?

-La verdad que nunca. Siempre visualizaba un avión: como que me quiere subir a un avión a ir a cantar a otro país; no sabía dónde. Creo que la sincronicidad: apareció la publicidad la tele, Viña del Mar, “mirá qué bueno”, mandé el material, seguí mi vida. Después se dio, me llamaron. No hay que estar dormidos sino estar ahí un poco tipo radar: porque cuando aparecen las oportunidades hay que verlas y activar.

Nunca imaginé que de Casilda tomar un avión y estar en la Quinta Vergara, donde cantan artistas archi mega famosos: Vicentico, Ricardo Arjona: Laurita de Casilda estaba ahí, llegó.

-Desde el interior del interior se puede.

-Claro. Soy el fiel reflejo del artista independiente, que está siempre en la búsqueda, haciendo solito su camino; que no tiene una discográfica que lo avale, que lo impulse, y que lo haga súper conocido de un día para el otro. En mi caso es pasito a paso, creando las oportunidades y disfrutando del camino, porque es eso lo que importa: una vez que ya estuve parada en el escenario “guau, qué lindo lo que logré”. Pero lo bueno es el transitar, las idas y venidas, las equivocaciones y los aciertos: también son parte del proceso.

Volver a Punta

-Después vino el concurso Gala Iluminados de Rosario, que te llevó al Festival Internacional de la Canción de Punta del Este. ¿Cómo fue ese proceso de presentarse y llegar a esa nueva instancia internacional?

-En 2018 me enteré del concurso Gala Iluminados en Rosario, era por etapas, creo que fueron tres galas. Iba escalando de etapa en etapa. Sabía cuál era el premio final, presentarme en un país más: no solo va hacer Chile sino también Uruguay. Así que me encantó, porque se me dio y estuvo súper increíble ganar y de ahí viajar, creo que fue noviembre de 2018; estar presente como artista invitada del Festival Internacional de la Canción. No iba ya a concursar, por eso me gustaba la idea del premio: ya no era como el de Viña, de ser juzgada (había sido antes).

-Ahora estás convocada para volver como artista invitada y también como jurado.

-La pasé tan bien en 2018, súper parecido al entorno que viví en Viña del Mar, porque te encontrás con artistas de todo el mundo: no sólo latinos sino canadienses, de Estados Unidos; de Puerto Rico, Colombia o México. Cuando fui en 2018 le expresé al director: Ay, me encantaría volver algún momento”; quedó como una amistad con toda la gente la producción, ahora nuevamente estoy convocada.

No está todavía la fecha definida para este año, porque como es gente que viaja de todo el mundo hay que ver cómo se van abriendo los aeropuertos. Calculo que antes de fin de año se va a poder hacer, si no inicios del año que viene. Voy a cantar, pero igualmente voy a estar acompañando y siendo jurado todas las noches de los otros cantantes: los otros artistas voy a estar ahí evaluando.

-Un desafío.

-Un hermoso desafío. El artista que voy a estar juzgando es un par mío es un artista igual que yo. Me encanta ver y escuchar diferentes estilos, porque también aprendo de lo que está haciendo el otro, más allá de evaluarlo. Lo que yo por ahí voy a evaluar es lo que me sucede a mí: si esa persona, a la hora de cantar, lo que está expresando me llega; qué emocionalidad está despertando en mí; si lo que dice con la letra coincide con lo que me está generando; si está sintiendo la canción, si la está viviendo. Porque si llegó hasta ahí canta bien y su canción es hermosa.

La portada del single, que muestra la estética urbana y sensual de la canción.Foto: Gentileza producción

Leal a sí misma

-El diferencial de un artista, más allá de la técnica y más allá de la canción, es su personalidad y lo que puede transmitir.

-Exactamente: creo que siempre lo que queda en el espectador o el oyente es qué emoción logró despertar en mí: si alegría, un poco de tristeza, nostalgia, la canción te lleva. Bueno vamos a ver qué sucede.

-Gente que canta bien hay mucha, pero que vos que a vos te quede una voz o un rostro y lo quieras seguir es esa conexión.

-Sí, hoy en día eso es eso es primordial, porque la única conexión que tenemos los artistas es por medio de una red social, esa es nuestra pantalla; tenemos que mostrarnos desde ahí. No digo crear un personaje: lo bueno es que la gente se enganche y se inspire desde como sos realmente. No lo veo mal si alguien quiere crear un personaje; me encanta, porque lo que a esa persona la moviliza o la lleva a lograr ciertas cosas.

En mi caso lo que busco es mostrarme como soy, lo real que soy. Siempre estoy ahí arriba, positiva, mostrando cómo es la realidad de la existencia: no somos seres perfectos, no soy una chica perfecta. Me equivoco, de mis equivocaciones por ahí surgieron las posibilidades. De los “no” que me dijeron siempre hubo algo que se dio y fue mejor.

El otro día estábamos hablando de todo esto de “La Voz Argentina”; cuando participé ningún jurado se dio vuelta. En su momento me bajoneó un poco, pero lo que yo dije en una publicación de Instagram fue: “En su momento este jurado de Argentina no reconoció mi actuación, no se dieron vuelta; pero mi carrera artística no murió: después vino lo de Viña, lo del Festival de la Canción. Quizás ese no era mi momento y no era el lugar: no era algo que me pertenecía”.

Me mantengo leal a lo que soy; y si me dicen un “no” en un lugar es ahí donde no tengo que estar, y sí me está esperando otra cosa en otro lugar, otro público, otro entorno, otro momento.

-¿Cómo llegó la convocatoria para grabar “Dame tu mano”, canción que engalanó y acompañó la Primera Marcha Sudamericana por la Paz y la No-violencia?

-También fue una experiencia muy linda. Me contactaron porque desde la productora del evento me dijeron: “Laura nos encanta tu voz, queremos que tu voz esté, o querés crear una canción para el marco de la Marcha”. Apenas me dijeron eso activé, porque me parecía una causa hermosa. Con otros dos autores terminamos creando la canción, yo poniendo la voz.

-¿Qué se viene para el futuro más cercano?

-Estoy aprovechando y disfrutando esta etapa de promoción de “Loca loca”, y viendo posibilidades de rodaje de un nuevo videoclip, para mostrar otro tema más.

Universo propio

-¿Qué dice el tatuaje en tu brazo derecho?

-“Cada persona es un cielo diferente”. En realidad la frase inicial es: “Cada persona es un mundo con un cielo diferente”. El mundo quiere decir nuestra mente, la que nos maneja. No todos vemos el mundo de la misma manera; si bien miramos para arriba y estamos todos bajo el mismo cielo, lo vemos de acuerdo a nuestro mundo mental.