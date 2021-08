https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lo quieren cuidar

Pulga Rodríguez no viene a Santa Fe para enfrentar a Colón

El delantero que supo vestir la camiseta del Sabalero no estará presente en el partido del viernes a las 19. El tucumano sufrió una lesión y no está óptimo para competir.

La sexta fecha del Torneo Socios de la Liga Profesional comenzará con el cruce de Colón - Gimnasia de La Plata. El Sabalero recibirá al Lobo el viernes a las 19 con arbitraje de Fernando Esponoza. En este partido se iba a dar la vuelta de Luis Miguel Rodríguez al Estadio Brigadier Estanislao López, luego de haber logrado el primer título de Colón. Sin embargo, el Pulga se convirtió en una de las bajas de Gimnasia y Esgrima y no viajará a Santa Fe. Si bien ya era algo que se sabía, debido a que arrastra una lesión, no estaba confirmado. En la mañana de este jueves, Leandro Martini y Mariano Messera, la dupla técnica del Lobo, dejaron en claro que Luis Miguel Rodríguez y Maximiliano Coronel no estarán entre los convocados. "El Pulga no viajará a Santa Fe. No es nada complicado, pero necesita ponerse al cien por cien y no correr ningún riesgo. Preferimos que se quede. Sabemos que las lesiones suceden y estamos expuestos”, expresaron los entrenadores en conferencia de prensa. Gimansia sigue jugando la Copa Argentina, viene de eliminar a Atlético Tucumán por 1 a 0, y esta competencia tendría mayor prioridad que el tornoe de Primera División. Aunque los técnicos dijeron que: "el partido más importante es el que viene. A esta seguidilla no le vemos tan drástica como que define el semestre. Luego de esta seguidilla posible queremos quedar lo mejor parado posible". Por último, hablaron de su próximo rival: "con Colon será un partido importante como lo son todos. Tenemos una seguidilla difícil y esperamos poder sumar. Buscaremos ser protagonistas y tener la pelota. Tendremos que incomodar al rival para contrarrestarlo"

