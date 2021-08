Línea directa y llegan cartas

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jueves 12.08.2021

15:25

Cajero sin dinero

VECINA DE SAUCE VIEJO

"Nuevamente, el cajero del Banco Santa Fe, que está situado en la vereda de la comuna de Sauce Viejo, no tiene dinero. Hoy es día 10 y son las 17.55 y no hay plata para extraer. ¿Tenemos que terminar pagando $ 20 en un rapipago para juntarnos con algo de nuestro sueldo? ¿Cuándo va a terminar esto? No soy la única damnificada".

****

Saludos por el aniversario

PABLO GIGLIOTTI

"Mi querido Diario El Litoral: ¡¡Felices 103 años!! Los sigo de toda la vida y los llevo en mi corazón, con mis 93 años a cuestas. Gracias por todo, por informarnos siempre. ¡En buena hora por este nuevo aniversario!".

****

Menos odio y más propuestas

SUSANA

"Con todo mi respeto al sector político de la Argentina, no quisiera ser mal interpretada, pero necesito decir que la dirigencia en general está muy devaluada. Veo que los candidatos políticos, como los funcionarios actuales, tanto sea para las gobernaciones, para el Congreso y las Legislaturas, las intendencias y las presidencias comunales muestran una pobreza de ideas y de proyectos que realmente asusta. No hay uno que hable de propuestas superadoras de la situación actual; todo el mundo está criticando y manifestando su odio visceral. También debo hacer responsable a la sociedad que entra en ese juego perverso de las diferencias. Señores: lo que aquí se necesita es unidad de una buena vez. Nuestro país ha transitado demasiado tiempo en medio del odio entre partidos políticos. Llegó la hora de las buenas propuestas, de las ideas superadoras, de generar trabajo, de buscar el bienestar de nuestra sociedad toda. Dejen de expresar tanto odio. Se los pido como madre, abuela, ciudadana que ama a su país".

****

Reflexión

ERCILIO FERRI

"Con la violencia y con el terror se difunden religiones y políticas. Se fundan imperios autocráticos y repúblicas inescindibles. Con la violencia se puede destruir y despejar el lugar, nada más. Contra los falsos dogmas contra las creencias por más delirantes que sean, no se pueden combatir solo con la negación, por sabia que sea, decir: no crean es tan autoritario y en el fondo absurdo, como decir: crean. El nuevo orden que se va estableciendo debe ser no solo una espada que corta, sino también una fuerza que custodia. El cambio social no tiene necesidad de nada más que de inteligencia, fuerza, conocimientos y medios; pero la inteligencia nos obliga de manera terrible. Tiene incesantes remordimientos de razón y los implacables reproches de la lógica. La inteligencia nos obliga de manera terrible".

****

Llegan cartas

Día Internacional de la Logosofía

MAURO MAGRÁN

El 11 de agosto se celebró el Día Internacional de la Logosofía, arribando así al 91° aniversario desde la apertura de la Primera Escuela de Logosofía en la ciudad de Córdoba, por el pensador y escritor argentino Carlos Bernardo González Pecotche. En la misma fecha se conmemora el 120 aniversario de su natalicio.

Desde Argentina, estos conocimientos se han prodigado a muchos países del mundo. Nuestro país ha exportando cultura con las provechosas enseñanzas de González Pecotche, existiendo al día de la fecha sedes de la Fundación Logosófica en las principales capitales de América y estudiantes de Logosofía por toda Europa.

Esta nueva ciencia brinda los conocimientos y el método para lograr el conocimiento de sí mismo y de las leyes universales; promoviendo en cada individuo un proceso de superación denominado "Proceso de Evolución Consciente". Esos cambios favorables, contribuyen desde luego a un mejoramiento social general, cumpliendo de esta manera la Logosofía su alta misión humanística: partir del individuo hacia la sociedad.

Vinculada a la educación a través de todos los niveles de enseñanza (primaria, secundaria y universitaria), y traducidas sus obras a varios idiomas, la Fundación Logosófica continúa el camino de su iniciador difundiendo estos conocimientos trascendentes a todo el mundo. En Santa Fe la sede de la Fundación Logosófica, se ubica en calle 1° de mayo 2912, donde se dictan cursos, charlas informativas y talleres abiertos a la comunidad.

"Lograr que las generaciones futuras sean más felices que la nuestra, será el premio más grande a que pueda aspirarse. No habrá valor comparable al cumplimiento de esa gran misión, que consiste en preparar para la humanidad futura un mundo mejor." C. B. González Pecotche.