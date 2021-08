Novedoso: una cadetería venadense propone implementar el servicio de "MotoTaxis"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Una empresa de cadetería de Venado Tuerto presentó un pionero proyecto a la Municipalidad para implementar el servicio de ‘MotoTaxi’ en el ámbito de la ciudad.

Jorge Pavia



De entrada, la propuesta generó un revuelo entre los futuros usuarios. Los ideólogos del servicio que ahora deberá ser sometido a debate en el ámbito del Concejo Municipal son los propietarios de la cadetería Las 4 Hermanas quienes ya lanzaron una encuesta a través de sus redes sociales, con muy buena aceptación del público en general.



“Es un proyecto que nunca se presentó en Venado Tuerto y hoy se me da la oportunidad, las ganas y la voluntad de seguir trabajando y seguir creciendo, por lo que lo presenté yo” contó a Sur 24 Renzo Stival, propietario de Las 4 Hermanas. “Es un debate que habrá que dar en el Concejo, ya que hay que modificar la ordenanza referida al transporte de pasajeros”, añadió.



El alma del proyecto propone que de 8 a 24, motos especialmente dedicadas a ese servicio puedan transportar un pasajero, con tarifas accesibles y todas las medidas de seguridad. Además contempla que el chofer se diferencie por género, según la persona transportada.



“Pensamos que nuestra cuidad merece seguir mejorando. Vamos a contar con gente especialmente dedicada a esto. Este transporte está dirigido en el ciudadano a pie, para el trabajador y para toda la gente de Venado. También consiste en seguir sumando fuente de trabajo”, explicó Stival.



Armonía con taxis y remises



A priori, podría pensarse en un futuro conflicto entre el servicio que se pretende implementar y el ya consolidado de taxis y remises.



Sin embargo, para el dueño de Las 4 Hermanas esto no le quitaría trabajo a nadie, ya que existen diferencias entre estos transportes de pasajeros.



“El planteo que yo le hago al taxista es coherente, ellos transportan tres pasajeros y yo llevaría uno solo. Además, ellos hacen viajes de larga distancia y yo solo haría viajes urbanos. No hay obstáculos para que me digan que no, solo una buena organización dentro del Municipio y que me acepten que los MotoTaxis anden bien, seguros y en regla”,