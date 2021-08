https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 12.08.2021 - Última actualización - 17:12

17:08

"Fideo" habló de la llegada de Lionel Messi al PSG y sus objetivos cumplidos con la Pulga.

Juntos en Francia Di María: "Cumplí dos sueños en un mes: ganar la Copa América y jugar con Leo" "Fideo" habló de la llegada de Lionel Messi al PSG y sus objetivos cumplidos con la Pulga. "Fideo" habló de la llegada de Lionel Messi al PSG y sus objetivos cumplidos con la Pulga.

Ángel Di María, una de las figuras de Paris Saint Germain, aseguró este jueves que se le cumplieron los dos sueños de ser "campeón" con el seleccionado en la Copa América y ahora jugar con Lionel Messi en el club francés en "solo un mes".



"La verdad es que estamos más que felices de tenerlo a Lionel. Se me cumplieron dos sueños en un mes: ganar la Copa América y jugar con él en un equipo. Todavía no caigo, hoy lo tuvimos por primera vez en la práctica y es algo único", afirmó Di María. "Los estadios van a estar llenos con la llegada de Messi, antes estaban en un 80 ó 90 por ciento. Siempre jugaremos de local en el Parque de los Príncipes y seguro aumentarán los precios de las entradas, va a ser algo muy lindo", continuó el exCentral.





El exReal Madrid aclaró que la foto que se vio hace unas semanas con Messi, Neymar, Leandro Paredes y Marco Verratti en Ibiza se dio de "casualidad" en la misma línea que explicó el exBarcelona en la conferencia de prensa del lunes pasado. "En las vacaciones cuando nos vimos con Lionel nadie pensaba que llegaría a París Saint Germain, ya lo aclaró él en la conferencia de prensa. De hecho nos juntamos solamente con él y después aparecieron Neymar con un amigo y después se sumó Marco Verrati", detalló sobre la noche que terminó con una imagen en las redes sociales de los futbolistas.





A su vez, Di María, que se mostró distendido en poco más de media hora de nota, reiteró su felicidad por "tener al mejor del mundo" en el equipo aunque en la cena de Ibiza, España, les aseguraron Messi y su pareja, Antonela Roccuzzo, que "todo estaba cerrado con Barcelona", a pesar de las "bromas e insistencia" de los presentes para que se muden a París, algo que sucedió días después.

Foto: Gentileza @PSG_espanol





"La presión es mucho más grande ahora con Leo en el equipo. La Champions es la principal conquista, más que antes, pero nos da tranquilidad que ya nos conocemos desde otros lugares. Ahora será difícil para el entrenador armar el once porque hay muchas estrellas", reconoció.





"Es difícil que Lionel vaya a jugar a Rosario, imaginemos lo que podría generar y por su seguridad y la familia. No estamos preparados para tenerlo en Newell's, es difícil. Lo que se vive con él en París mismo es una locura, revolucionó la ciudad, ya había gente esperándolo cuando no se sabía ni si firmaba", comparó.





Y en el relato sobre cómo es la ciudad adelantó que la gente se "acostumbrará rápido" a la presencia de Messi porque hay "muchos famosos viviendo" y eso le permitirá "vivir una vida bastante normal".





Di María también se animó a adelantar que Kylian Mbappé se quedará esta temporada y no irá a Real Madrid porque "no conseguirá un mejor equipo en otro lado".





Por otro lado, a poco más de un mes de ser campeón con Argentina en Brasil, se mostró feliz por haber "roto la pared" de tanto meterle y luchar "por los sueños" en el mismo arco y estadio Maracaná donde no pudo jugar la final del Mundial 2014.





Di María, uno de los futbolistas más criticados tras las diferentes finales perdidas con Argentina en 2014, 2015 y 2016, contó que se levantaron de los golpes sufridos porque la Selección estuvo "siempre por encima de todo".





"En esta Copa América llegué sabiendo que podía ser suplente pero le dije a Lionel Scaloni desde el primer día que iba a pelearla y sumar desde el lugar que me tocara", explicó el exBenfica de Portugal en una larga entrevista con ESPN.





"Supe siempre que mis entradas en el segundo tiempo podían darme un espacio y cuando me enteré que iba de arranque en la final le repetí lo mismo que le comenté a Alejandro Sabella cuando quedé afuera: 'La selección es tuya'", detalló.





De cara al futuro, Argentina está bien posicionado en las Eliminatorias para el Mundial de Qatar y "Fideo" se animó a ir por más: "Estamos para enfrentar a cualquier selección, hemos dado batalla en otras circunstancias y con la garra que tienen los nuevos pibes podemos pelear. Tenemos un cuerpo técnico que también nos da tranquilidad y confianza".





"Era importante sacarnos la mochila, tanto para los más grandes como para los más chicos. Muchos jugaron su primera Copa América y la ganaron, nosotros perdimos tres finales, y ya estaremos con otra tranquilidad porque ganamos algo y podremos disfrutar cada momento, con la responsabilidad de que en Argentina siempre hay que ganar", afirmó Di María.





"Se nos pasaron rápido los 45 días de concentración porque la pasamos bárbaro. No nos importo el aislamiento, ni nada, queríamos ser campeones y tuvimos un vestuario positivo, parecido al de la previa del Mundial 2014", destacó.





Scaloni revirtió su visión también sobre Di María, que no fue convocado en el inicio del ciclo, y por eso el exManchester United apuntó que la Selección "no se negocia" y que seguirá peleándola a "muerte" para ser convocado.





Por último, Di María habló de Diego Maradona, que lo tuvo entre los mimados durante el paso como entrenador entre 2008 y 2010. "Para mí Diego es Dios, es todo, me bancó cuando todos me mataban y me siguió poniendo. Cuando me suspendieron seis fechas por la roja contra Bolivia me dijo 'tranquilo que terminan estas fechas y volvés de titular'", recordó al astro fallecido en noviembre pasado.





"Se me aparecía a cualquier hora a hablar en la concentración, recuerdo todas cosas lindas de Diego. Compartí muchos momentos, lo disfruté al máximo y siempre estaré agradecido", cerró.

Con información de Télam.