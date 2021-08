https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El titular de UDA respondió a la ministra de Educación de la provincia, que propuso dar clases de manera opcional los sábados.

Ante la propuesta de Cantero Romero: "Que primero abra las oficinas del Ministerio los fines de semana"

La Unión Docentes Argentinos salió al cruce de declaraciones públicas de la Ministra de Educación, Adriana Cantero, la que procura dar clases los sábados de manera opcional: “Se repite ese halo de improvisación que se reproduce cada vez que la Ministra toma medidas” lanzó Sergio Romero y agregó: “parece desconocer la realidad escolar santafesina y el trabajo que hemos realizado en tiempos de pandemia las compañeras y los compañeros docentes”.

“Las medidas de la Ministra son tan contradictorias que imponen desconcierto –continúo el titular de la Secretaria de Políticas Educativas de la CGT- porque no pondera las familias preocupadas porque sus hijos e hijas no asisten hoy a la escuela por falta de recursos o miedo a la pandemia. No repara primero en aquellas escuelas sin condiciones edilicias e infraestructura adecuada en este contexto sanitario y la pobreza que arrecia el entramado del tejido social, entre otros temas significativos”.

“La mera intención de actuar con objetivos electorales de corto plazo –siguió el titular de UDA a nivel nacional- hace que Cantero ensaye medidas con objetivos pocos claros, sin recurrir a la normativa vigente o a la herramienta paritaria que debe anteceder siempre a las declaraciones mediáticas de la funcionaria”.

“Hoy miles de alumnos y alumnas no asisten a la escuela por ausencia del Estado y la Ministra aspira a clases opcionales los días sábados, es realmente un contraste muy fuerte que se da entre la realidad y las aspiraciones de ocasión de una gestión educativa zigzagueante en temas pedagógicos”, dijo Romero.

El sindicalista invitó a la Ministra “a conformar los equipos psicopedagógicos necesarios para recuperar aquellas personas que son expulsadas de la escuela por la retirada del Estado de aquellas cuestiones básicas que debe atender”.

“Cantero pretende dar clases los sábados, nosotros vamos a defender los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, hay cuestiones que son de imprescindible tratamiento en el ámbito paritario y vamos proponer que la funcionaria abra las oficinas del Ministerio los fines de semana full time dada la emergencia educativa”, expreso el dirigente docente.

Romero insistió “con la reapertura de paritarias que hicimos antes del receso invernal porque miles de docentes en Santa Fe están bajo la línea de la pobreza” y finalizó: “la mejor manera de fortalecer trayectorias es con un Ministerio cerca de la realidad de cada escuela y no con medidas para los diarios en tiempos electorales”.

