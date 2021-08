https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 12.08.2021 - Última actualización - 17:57

17:56

Comunicado del sector comercial y de servicios de Santa Fe Superficies comerciales: por la plena vigencia de la ley provincial 12.069

Las instituciones públicas y privadas abajo firmantes, todas miembros de la Mesa de Diálogo de Promoción del Comercio y el Consumo, creada por decreto provincial 1.057/2020, manifiestan ante posibles solicitudes de instalar en el territorio de la provincia de Santa Fe de propuestas comerciales del tipo “Feria Internada, Multipunto o Cooperativa de Comerciantes”, denominadas popularmente como “Saladas” o “Saladitas”, que se encuentra vigente la Ley de Superficies Comerciales N° 12.069.

En general, estas ferias consisten en una serie de puestos de distinta complejidad que van desde tablones hasta casillas, atendidos por personas que distribuyen mercaderías o prestan servicios. Son establecimientos precarios, que pueden ser removidos con facilidad y migran en general de un punto a otro una vez agotada la plaza. Este tipo de formato comercial, por sus dimensiones y características, es contrario a la normativa vigente en la provincia.

Este tipo de Ferias no cumple con las regulares normas de habilitación de locales comerciales, no pudiendo asegurar la adecuada salubridad e higiene tanto del personal que allí se desempeña como de los consumidores. La mercadería allí distribuida, no cuenta con la trazabilidad de su origen y se ha verificado su procedencia en el fraude marcario, el contrabando y el hurto. Hemos detectado además en Ferias de similar composición que los puestos son subalquilados a destajo a personas desempleadas o en muchos casos se los contrata por el día sin la aplicación de norma laboral alguna siendo un foco de trabajo en negro y marginal.

Así, ante versiones no oficiales de posible instalación de una “Salada” en el territorio provincial, y a los fines de preservar el comercio local, sus empresas y su personal, desde la Mesa de Diálogo de Promoción del Comercio y el Consumo, manifestamos y alertamos a todo el arco político, institucional, comercial y laboral para que tanto los Municipios y Comunas o cámaras empresarias acompañen la protección de los comercios formales, y reiterar que Ferias con las características descriptas, denominadas “Saladas” o “Saladitas”, en espacios abiertos o cerrados, no cumplirían con la legislación aplicable en Santa Fe.

Adhieren a este documento

Federación de Centros Comerciales de la Provincia de Santa Fe (Fececo); Asociación Civil de Entidades Empresarias del Sur Santafesino (Adeessa); Asociación Empresaria de Rosario (AER); Federación Gremial de Comercios e Industrias de Rosario; Centro Comercial de Santa Fe; Cámaras Empresarias Mayoristas; Gremio Mercantil con base en la provincia de Santa Fe; Áreas de Producción y/o Comercio de Municipios y Comunas de la provincia; Oficinas municipales de información al consumidor y Asociaciones de consumidores con asiento en la provincia de Santa Fe.