https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 12.08.2021 - Última actualización - 20:45

20:44

Por la soja con descarga inmediata, contractual y para fijaciones, la mejor oferta se ubicó en US$ 338 la tonelada, es decir US$ 3.

Bolsa de Comercio Subas generalizadas para los granos en Rosario Por la soja con descarga inmediata, contractual y para fijaciones, la mejor oferta se ubicó en US$ 338 la tonelada, es decir US$ 3. Por la soja con descarga inmediata, contractual y para fijaciones, la mejor oferta se ubicó en US$ 338 la tonelada, es decir US$ 3.

Los precios de los granos cerraron con subas en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), en consonancia con las alzas que se registraron, especialmente en los cereales, en el mercado de Chicago tras la publicación de un informe del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA).

Por la soja con descarga inmediata, contractual y para fijaciones, la mejor oferta se ubicó en US$ 338 la tonelada, es decir US$ 3.

En pesos, las últimas dos posiciones mencionadas se ofrecieron en $ 32.740 la tonelada, con ofertas para la descarga en septiembre a US$ 340 la tonelada.

Respecto al maíz con entrega contractual, se ofrecieron abiertamente US$ 195 la tonelada, es decir, US$ 5 más que la rueda previa.

La entrega en septiembre también aumentó US$ 5 hasta los US$ 200, mismo precio para octubre, mientras que noviembre aumentó US$ 3 hasta US$ 205, con diciembre en igual valor.

Respecto al cereal de la campaña 2021/22, la entrega entre marzo y mayo del 2022 se negoció a US$ 195; junio, US$ 177; y julio US$ 175.

Por el trigo con entrega contractual y para septiembre se ofrecieron US$ 230 la tonelada, es decir, un aumento de US$ 5 respecto a la jornada de ayer.

Para octubre, apareció una oferta que también se ubicó en US$ 230 la tonelada.

Por el cereal de la nueva cosecha, la oferta para descargar entre noviembre y diciembre de 2021 se mantuvo en US$ 225; enero y febrero, US$ 230; y marzo, US$ 232.

Por último, el girasol se mantuvo en US$ 350 la tonelada.