La prueba de ADN reveló que Santiago Lara no es hijo de Diego Maradona

El joven de La Plata, hijo de la modelo Natalia Garat, quien falleció en 2005, había hecho público su reclamo en 2016. Por su parte, Dalma Maradona realizó una dura reflexión sobre los supuestos herederos del Diez.

Al igual que sucedió con Magali Gil, después de años de esperar saber si era hijo de Diego Armando Maradona, el joven de La Plata Santiago Lara obtuvo el resultado del análisis de compatibilidad que realizó y dio negativo.

Carlos Monti contó en Nosotros a la Mañana (El Trece) que en medio de la sucesión de El Diez, se conoció que Santiago Lara no es hijo de Diego Maradona. “Acaba de salir la pericia en Tribunales y arrojó lo siguiente: Santiago Lara no es hijo de Diego Maradona”, reveló.

Luego, el periodista explicó: "Los abogados tienen dos caminos: o aceptar esta negativa y se termina la historia de Lara emparentado con Maradona, o pueden apelar. A mí me cuentan desde Tribunales que se van a quedar quietos con esta resolución y esta pericia”, agregó. Monti

La reacción de Dalma Maradona

Por su parte, la hija mayor del ídolo del fútbol, Dalma, tuvo una filosa reacción con la noticia. “Hoy se conoció lo de Santiago Lara y Dalma me dice ‘¿Otro más que no es? No tengo idea, yo me ofrecí para hacerme el ADN con el que necesitara y nadie quiso’, porque había varios casos pendientes" dijo Ángel de Brito. Además, el conductor de "Los Ángeles de la Mañana" aseguró que los Maradona sabían que Lara no era hijo del fallecido futbolista: “‘Igual este caso ya lo sabíamos en la familia porque el papá biológico de Santiago Lara había hablado con nuestra familia para decir que todo esto era una mentira’. El chico obviamente buscaba su verdad, pero bueno, se descarta así otro de los posibles herederos”.