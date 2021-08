https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 12.08.2021 - Última actualización - 13.08.2021 - 9:42

21:34

El jugador se lastimó el isquiotibial de la pierna izquierda y se perderá varios partidos en esta seguidilla que asoma para el campeón. El famoso representante, a quien Colón le debe comisiones, presiona para que vuelva a Florencio Varela en lugar de Cardona, que se rompió los ligamentos.

Lo quiere llevar a Defensa en lugar de Tomás Cardona Delgado desgarrado: Bragarnik presiona para sacarlo de Colón El jugador se lastimó el isquiotibial de la pierna izquierda y se perderá varios partidos en esta seguidilla que asoma para el campeón. El famoso representante, a quien Colón le debe comisiones, presiona para que vuelva a Florencio Varela en lugar de Cardona, que se rompió los ligamentos. El jugador se lastimó el isquiotibial de la pierna izquierda y se perderá varios partidos en esta seguidilla que asoma para el campeón. El famoso representante, a quien Colón le debe comisiones, presiona para que vuelva a Florencio Varela en lugar de Cardona, que se rompió los ligamentos.

El mega-empresario y magnate del fútbol argentino (maneja el 60 por ciento de los jugadores y a la mayoría de los técnicos), Cristian Bragarnik, habría acercado en las últimas horas una nueva oferta de salida para Rafael Delgado, jugador que fue adquirido en su momento por Colón a Defensa y Justicia. Al mismo tiempo, El Litoral está en condiciones de asegurar que el jugador sintió hace dos días un fuerte pinchazo en el isquio de la pierna izquierda, lo que derivó en un desgarro por lo que quedó descartado para el partido de este viernes ante Gimnasia en el Cementerio de los Elefantes y varios partidos más.

Colón le debe a Defensa y Justicia un documento de la compra de Delgado, además de una comisión a Cristian Bragarnik por el tema Brian Fernández. En consecuencia, Bragarnik ofreció hace algunos días un monto importante para comprar al zurdo, descontándose la doble deuda (es más de medio millón de dólares). En un primer momento, Colón dijo "no", porque el monto no era el que los dirigentes sabaleros querían. Ahora, a partir de la lesión de Tomás Cardona (se rompió los ligamentos y no jugará hasta el año que viene), los dirigentes de Defensa, el DT y el mismo Bragarnik quieren activar el rápido retorno del zurdo defensor a la entidad de Florencio Varela. El "Halcón" tiene tiempo hasta la semana que viene para confirmar a qué jugador ficha en reemplazo de Cardona.

Hay que recordar que Tomás Cardona se rompió los ligamentos de la rodilla derecha, por lo que será operado el próximo martes y estará seis meses sin jugar. Por eso, la dirigencia de Defensa y Justicia ya decidió salir al mercado en la búsqueda de otro zaguero central para el equipo que dirige Sebastián Beccacece.

"Lamentablemente, Cardona se lesionó durante un entrenamiento al saltar en una jugada. Estamos por contratar otro defensor, pero no puedo adelantar nada hasta que se concrete", declaró el presidente del club, José Lemme, en diálogo con la agencia Télam. "Estamos obligados a traer un reemplazante. Para colmo también están lesionados los otros dos centrales (Franco) Paredes y (Juan Gabriel) Rodríguez", amplió el titular del Halcón.

El zaguero, de 25 años, llegó en julio pasado para sumarse al plantel, proveniente de Las Palmas, de la segunda división de España, con un paso anterior por el equipo bonaerense en la temporada 2016-2017. En tanto, el defensor Paredes (a préstamo de River) se encuentra realizando un tratamiento kinésico para recuperarse de una ruptura fibrilar en el cuádriceps de su pierna derecha. Mientras que Rodríguez, otro de los zagueros, tiene para 15 días más recuperación por la fractura de clavícula en el hombro derecho, que sufrió en el partido con Huracán por la primera fecha del torneo de la Liga Profesional.

Lemme: "Ojalá se pueda dar, hay una deuda con Defensa"

En diálogo con Radio Sol (FM 91.5), a Miguel Lemme, presidente de Defensa y Justicia, reconoció todo lo que El Litoral informó a manera de anticipo: "Ojalá se pueda dar lo de Delgado. Tenemos que suplantar a Tomás Cardona que se rompió los ligamentos, pensamos en que Chelo sería la persona indicada, pero hay otras cuestiones. Si se llegan a solucionar, es un jugador que nos interesa y al que el entrenador quiere. Hasta el miércoles la habíamos descartado".

"Hicimos todo lo que teníamos que hacer, incluso Colón tiene una deuda con Defensa, para Colón también imagino que es un jugador importante. Tenemos una relación muy buena, lo estuvo trabajando mi hijo con otra gente", agregó Miguel Lemme sobre las negociaciones por Rafael Delgado.

En la misma entrevista con Radio Sol 91.5, el mismo presidente de "El Halcón" habló de la figura de Bragarnik, que es quien presiona para sacar a Delgado de Colón: "Con Christian hacemos todas las negociaciones, es el colaborador número uno, es un par más, no tiene que llamarle la atención a nadie".

En cuanto a la deuda que tiene Colón con Defensa por Rafael Delgado, dijo: "No la tengo bien presente, la parte de contaduría es la que sabe, pero es importante" (N. de R: un documento de 400.000 dólares es la deuda de Colón con Defensa y 150.000 dólares con Bragarnik).

"Hicimos el pedido ante la Liga Profesional, nos quedan ocho días más para contratar. Son cinco días a partir del martes, que se constató la lesión, con lo cual tendríamos hasta el martes que viene, porque son días hábiles. Si no llegamos a conseguir se pueden pedir unos días más, esperemos que podamos conseguir algún jugador que esté a la altura", agregó Miguel Lemme por Radio Sol 91.5 ante esta chance de sumar un jugador por la lesión de Cardona. Todos los cañones apuntan a Delgado: ¿se dará?.