OMS pide a China compartir datos de los primeros casos de Covid

La Organización Mundial de la Salud (OMS) solicitó nuevamente a China, compartir los datos de los primeros casos de COVID-19 que fueron detectados en la ciudad de Wuhan a fin de avanzar en la investigación del origen de este brote.

La OMS reiteró que la búsqueda de los orígenes del SARS-CoV-2 no es, ni debe ser un ejercicio de atribución de culpa, acusaciones o puntualizaciones políticas, sino que es de vital importancia saber cómo comenzó el brote de COVID-19, a fin de establecer un precedente de todos los futuros eventos de desbordamiento animal-humano.

WHO Statement on advancing the next series of studies to find the origins of the #COVID19 virus: https://t.co/fvBUw8ed5A