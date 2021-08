https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Viernes 13.08.2021 - Última actualización - 9:58

9:56

Delincuentes hackean cuentas de redes sociales o WhatsApp y envían a los contactos la propuesta de vender moneda extranjera, con la premura que suele caracterizar en estos casos, para apresurar a la potencial víctima y así lograr que caiga en la trampa.

Entre Ríos Preocupan los intentos de estafas con supuesta venta de dólares en Chajarí Delincuentes hackean cuentas de redes sociales o WhatsApp y envían a los contactos la propuesta de vender moneda extranjera, con la premura que suele caracterizar en estos casos, para apresurar a la potencial víctima y así lograr que caiga en la trampa. Delincuentes hackean cuentas de redes sociales o WhatsApp y envían a los contactos la propuesta de vender moneda extranjera, con la premura que suele caracterizar en estos casos, para apresurar a la potencial víctima y así lograr que caiga en la trampa.

Luis Pereyra, subjefe de la Departamental Federación de la Policía de Entre Ríos, en diálogo con Mirador Entre Ríos, manifestó su preocupación por este tipo de delitos. Más allá de esto aclaró que sólo se recibió una denuncia formal caratulada como “Estafa en calidad de tentativa”, porque afortunadamente no llegó a concretarse. “Lo importante acá es que se cercioren bien a la hora de hacer un negocio de estas características”, en referencia a la compra o venta de dólares.

Autoridades policiales piden a la población reforzar los cuidados para no caer en el engaño y nunca realizar transacciones de divisas de manera exclusivamente virtual.

La modalidad es que los delincuentes toman una foto que se puede tomar de cualquier red social, y mandan mensajes a los contactos, diciendo que cambió su número, para que los agenden, días después o incluso el mismo día mandan un mensaje ofreciendo dólares a la venta, entregando una comisión.

“Siempre en este tipo de estafas se buscará trabajar de apuro a las víctimas para que no lleguen a hacer las averiguaciones del caso, por eso, en estos casos siempre hay que averiguar primero, si es alguien de nuestros contactos tratar de saber por otras vías si realmente cambió la línea, generalmente son números con características de Buenos Aires y no hacer ninguna transferencia si no se está cien por ciento seguro de a quién se le está dando nuestro dinero”, advirtió el funcionario policial.

Una de las modalidades es ofrecer un porcentaje de 200 dólares por la transacción, “es mucha plata con el tipo de cambio, esto nos tiene que hacer sospechar” aseguró el comisario.

Además, aclaró que hacer un rastreo de los responsables es muy difícil, “hoy un chip se compra en cualquier quiosco, esto es algo que lo hacen y mandan cientos de mensajes, cuando alguien ‘cae’, tiran el chip, cierran la cuenta y es muy difícil localizarlos”. Por lo que todo está puesto en la recomendación a la población de que no realicen ninguna transacción de este tipo sin conocer los datos de primera mano.

Cabe recordar que se conocieron hechos similares en nuestra provincia, a dos abogadas, una de Hasenkamp y otra de La Paz.