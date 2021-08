Encuentran una alternativa para crear productos lácteos sin leche animal

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Una empresa emergente estadounidense ha desarrollado una técnica para producir una proteína láctea sin el uso de productos de origen animal.

La alternativa a la leche creada por Perfect Day, con sede en California, utiliza hongos para producir una proteína láctea que es "molecularmente idéntica" a la proteína de la leche de vaca, explica su cofundador Ryan Pandya.

"Estábamos interesados en la cuestión de qué hay en la leche (...) que le da una versatilidad y una nutrición increíbles que de alguna manera falta en las leches de origen vegetal", dijo Pandya a CNN.

La compañía logró introducir en hongos el gen que codifica la proteína de suero en la leche de vaca. Al cultivarse en tanques de fermentación, el hongo, entonces, produce la proteína lactosérica. Después de filtrarse, el producto resultante es seco hasta convertirse en un polvo, el cual puede utilizar para fabricar quesos, yogures, helados, entre otros.

Es para "las personas que todavía aman los lácteos, pero quieren sentirse mejor por ellas mismas, por el planeta y por el animal", dice Pandya.

Si bien no contiene lactosa, el consumo de la proteína desarrollada por Perfect Day no es recomendable para personas con alergia a los lácteos. El alimento es, por otro lado, considerado apto para veganos, ya que su proceso de producción no involucra animales.

La proteína láctea de origen fúngica es más ecológica. La producción de Perfect Day es "dramáticamente más eficiente", dice Pandya, ya que produce hasta un 97% menos de emisiones de gases de efecto invernadero que los productos lácteos convencionales.

Algunos alimentos fabricados con las proteínas alternativas de Perfect Day ya se utilizan en la producción de algunos productos a la venta en Estados Unidos y Hong Kong. El helado Brave Robot, por ejemplo, puede encontrarse en 5.000 tiendas del país norteamericano. Ya en Hong Kong, las proteínas son utilizadas en los helados de la marca Ice Age.

Ahora, la startup también busca la aprobación regulatoria para que sus productos se vendan en Canadá, la India y Europa. Además, intenta encontrar socios en la industria láctea para expandir su alcance internacional.

Además, la compañía trabaja actualmente en el desarrollo de un queso crema, el cual planean lanzar en el mercado todavía en 2021.