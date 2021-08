https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Viernes 13.08.2021

11:09

La foto de la polémica Aníbal Fernández: "El Presidente llegó a la casa y había un cumpleaños, ¿tiene que cagar a palos a la mujer porque cometió un error?"

Aníbal Fernández hizo una insólita defensa al presidente de la República Argentina, Alberto Fernández, tras conocerse una fotografía de la celebración del cumpleaños de la Primera Dama con invitados en la Quinta de Olivos en medio de la cuarentena estricta.

"Si ella (por Fabiola Yañez) realizó un cumpleaños en contravención de las normas sanitarias es un problema que no atañe a la función pública. Listo, se terminó. No hay otra cosa", dijo el ex funcionario del gobierno de Cristina Kirchner.

"La complicación la quieren poner porque la señora hizo una comida, que puede ser criticable. ¿Qué va a hacer el marido, como en la Edad Media, 1.200 años atrás, llegar y cagarla a palos porque cometió un error de esas características?", expresó Fernández en declaraciones radiales.

En ese sentido, el ex Jefe de Gabinete aseguró: "Fabiola no integra la función pública. Se equivocó y bueno... sepan disculpar. Ustedes quieren hacer de esto una cosa fenomenal y no deja de ser algo que hizo la mujer del Presidente que él no lo va resolver como hacía millones de años con una sanción hogareña. Los guapos que esperaban a las minas abajo del farol murieron en el 900".

Cabe recordar que este jueves se conoció una fotografía en la que se ven el Presidente Fernández y la Primera Dama, Yáñez junto a otros invitados en un sector de la Residencia de Olivos. La imagen corresponde al 14 de julio de 2020, cuando en el país regía la cuarentena estricta.