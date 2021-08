Línea directa y llegan cartas

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Viernes 13.08.2021

Basta de tanto odio

ROBERTO ACUÑA

"La televisión ya no se puede ver. Además de ver películas repetidas una y mil veces, se suman los noticieros y los programas políticos que realmente invitan a la gente a apagar el televisor. Suelo hablar con mis amigos, y la mayoría ya no miran como antes la televisión, se hartaron como yo de sus contenidos. Basta de conductoras de televisión que lo único que hacen es fomentar el odio y estar midiendo permanentemente qué es lo que hace el gobierno para criticar y criticar. Es muy baja la televisión actual, inmersa en un laberinto de compulsas políticas, creyendo que pierde el político más denostado, y los periodistas prestándose a ese juego. Basta de tanta miseria humana por televisión. En los canales, sobre todo los de Buenos Aires me refiero, los conductores y/o periodistas parecen enfermos de odio. No se dan cuenta de la carga negativa que permanentemente salen de sus bocas y eso enferma a la gente también. ¿Cuándo habrá una verdadera Justicia que realmente ponga en su lugar estas cosas?".

Pensión

LIDIA DE AV. CAPUTTO

"Por radio escuché que quieren adherir al Iapos a ex combatientes de Malvinas y darles una jubilación en la Caja de la provincia. Esto es inadmisible. Repito: ¡inadmisible! Porque a esa guerra no la gestaron los empleados públicos. Si quieren darles un beneficio que sea en la obra social de las Fuerzas Armadas, y si se trata de una pensión, que sea en la Caja de Jubilaciones de los militares. ¡¡Es lo que corresponde!! Porque esa guerra fue planeada y llevada adelante por los militares. Los civiles no tuvimos nada que ver. Por favor: que los gremios estatales se pongan las pilas, y si como dicen que defienden los salarios de los empleados públicos, bueno, pues que actúen, que impidan esto".

Llegan cartas

Conversación de Whatsapp con un amigo ginecólogo

HÉCTOR SATTLER

-"Hola Héctor. Buen día. Cómo anda el tema de mi colega Marchisio?"

-"Hola Ricardo. Nada bien lamentablemente.

Miguel sigue detenido, desde el 26 de Junio de 2020, como sabés, a la espera de un juicio que no se concreta, y sin que se hubieran aceptado los testimonios del Cuerpo de Bomberos que a las supuestas víctimas habían trasladado en estado de ebriedad al menos 16 veces al Centro de Atención Médica, como tampoco el de la Enfermera que en todo momento lo acompañó durante la atención en el shock room del Centro.

Se ha movilizado la ciudad, con mucha repercusión, pero sin lograr domiciliaria hasta tanto concluya el juicio.

Nos dirigimos a los tres Poderes del Estado Provincial, sin siquiera un acuse de recibo por parte de seis organismos diferentes, perdón, uno sí confirmó la recepción.

El Estado de salud de Miguel no es bueno, la Provincia lo dejó cesante, y finalmente dejaron a su esposa e hijos sin cobertura de salud. Creo que a los grupos que promueven cargos públicos y seudos protagonismos políticos, a través de posturas de exacerbado feminismo, se suma la inoperancia y tal vez complicidad de quienes detentan el poder de todos los niveles del Estado.

Digo detentan, porque no le hemos delegado poder para desatendernos y mucho menos complotarse contra nuestras hermanas, madres, o hijas, también mujeres claro está.

Un abrazo querido amigo y ya ves, tendrás que cuidarte, a pesar de que te has destacado como ginecólogo, de falsas denuncias como las que han dado lugar a este trato cruel hacia Miguel, su esposa, y sus dos hijos adolescentes. Un abrazo querido amigo.

Gracias por interesarte por esta penosa situación para la comunidad, y terriblemente injusta para esta persona respetuosa, modesta, y como bien sabés, de una capacidad y ética intachables."