Torneo Socios Con gol de Meza, Colón le ganó a Gimnasia en el Centenario

De pelota parada y de cabeza tuvo la primera llegada de acción Gimnasia, pero Burián estaba en su lugar.

Por muy poco, minutos después, Ferreyra no abrió el marcador para el local, tras un buen ataque que arrancó en mitad de cancha, siguió con un cebtro de la derecha que el ex River no pudo conectar.

Algunos desacoples en defensa, volvieron a dejar expuesto al arquero de Colón, pero resolvió fácilmente.

Sobre la primera docena de minutos, Ferreyra otra vez llevó peligro al arco del “Lobo”. De tiro libre, la pelota pasó por encima del palo derecho.

Gonzalo Piovi, también de tiro libre estuvo muy cerca de convertir, pero Rodrigo Rey voló y se lo impidió.

A falta de diez para el final del primer tiempo otra vez Ferreyra, luego de un gran movimiento personal, remató, aunque desviado inquietando a la visita.

El panorama se complicó para los dirigidos por Mariano Messera, cuando por doble amarilla se fue expulsado Insaurralde.

De esa manera llegó el final de los primeros 45 minutos, con el marcador cerrado y un jugador menos para Gimnasia.

Complemento

La primera jugada peligrosa del complemento fue para Colón. Buen arranque de Farías que habilitó a Mesa que entraba por izquierda. Remate, apenas desviado por Rey, palo y afuera.

Tratando de aprovechar el hombre de más, Colón insistía. Y a los diez minutos, tuvo una doble chance dentro del área que no se concretó por muy poco.

El “Lobo”, no obstante, se las ingeniaba para llegar al área local, pero siempre lo encontró bien parado a Burián.

Gracias a un mal rechazo defensivo de Gimnasia, Beltrán casi llega al gol. Acto seguido, tiro de esquina, “chilena” de Bernardi, rebotes varios y con lo justo controló Rey.

Recién durante el último cuarto de hora se pudo abrir el marcador. Excelente asistencia de Farías para una nueva entrada de Meza por izquierda que enganchó hacia adentro y definió de forma “exquisita” al palo más alejado del arquero.

La mala para Colón, fue la justificada expulsión de Pierotti, que había ingresado unos minutos antes.

Solo quedó tiempo para una roja más, y para otro recién ingresado: Nery Leyes (que tuvo un paso por Unión) estuvo en cancha cinco minutos. Alevoso foul sobre Leguizamón y afuera.

Fin del encuentro y victoria para Colón.