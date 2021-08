https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 13.08.2021 - Última actualización - 16:20

16:16

La cantante bromeó hace años con que podría haber sido "la primera princesa judía". Ahora ha revelado que en los años 70 el príncipe Carlos le mandó flores y la invitó a pasar unos días en su casa de campo.

Barbra Streisand "reavivó" el rumor sobre su supuesta relación con Carlos de Gales La cantante bromeó hace años con que podría haber sido "la primera princesa judía". Ahora ha revelado que en los años 70 el príncipe Carlos le mandó flores y la invitó a pasar unos días en su casa de campo. La cantante bromeó hace años con que podría haber sido "la primera princesa judía". Ahora ha revelado que en los años 70 el príncipe Carlos le mandó flores y la invitó a pasar unos días en su casa de campo.

Ha pasado casi medio siglo, pero ni el príncipe Carlos ni Barbra Streisand han olvidado el día en que se conocieron. Según contó recientemente el heredero del trono británico al participar en un programa musical de radio con fines benéficos, en 1974 estaba sirviendo en la Marina Real como lugarteniente cuando, al llegar a la base estadounidense de San Diego, se enteró de que Streisand estaba rodando la película Funny Lady en los estudios de la Warner. El príncipe de Gales pidió entonces visitar el rodaje para conocer a la cantante, quien ahora ha dado algunos detalles más de una amistad que, según un viejo rumor, fue adquiriendo visos de romance con el paso de los años.

“Fue muy dulce. Estaba grabando en los estudios de la Warner y [el príncipe Carlos] pidió conocerme”, confirmó ayer Barbra Streisand en un programa de la cadena británica ITV. “Recuerdo que le ofrecí un poco de té y pensé: ‘anda, no me han pedido que lo pruebe para ver si estaba envenenado o algo’”. El príncipe y la cantante congeniaron. “Nos hicimos amigos, y me encantó pasar algún tiempo en Highgrove [la casa de campo del príncipe Carlos] y pasear por sus jardines”, recordó ayer Streisand. Tiempo después, la actriz y cantante estaba alojada en un hotel de Londres cuando su asistente le trajo un ramo de flores. “Pregunté, ‘¿Quién me lo manda?’. Y mi asistente dijo: ‘Un fan llamado Carlos’. Y yo: ‘¿De verdad? Déjame ver la nota’. Entonces vi su sello estampado. Y no eran flores de una floristería, sino que las había recogido de sus jardines”, contó ayer Streisand, quien luego aclaró que todo aquello ocurrió “antes de que [el príncipe Carlos] conociera a Diana’.

En el programa de ayer, Barbra Streisand también repitió la broma que hizo hace un par de años durante un concierto en Londres, cuando al ver que las pantallas del escenario mostraban una foto suya con el príncipe Carlos comentó que “Si hubiera jugado bien mis cartas, podría haber sido la primera princesa judía”. La cantante se refería al rumor del supuesto affaire que habría mantenido con el heredero años después de aquel primer encuentro en Hollywood. Un rumor que volvió a dar que hablar hace solo unas semanas cuando, al participar en el programa de radio antes referido, el príncipe Carlos se deshizo en elogios al hablar de Streisand y hijo que sus canciones le traen “recuerdos especiales”.

Tal y como recordaron algunos medios a raíz de estas palabras, en 2006 una biografía publicó que el príncipe de Gales y Barbra Streisand tuvieron una aventura en la suite de un hotel de Los Ángeles, donde volvieron a coincidir con motivo de una gala celebrada en 1994, dos años después de la separación entre el heredero y la princesa Diana.