Diez jugadoras santafesinas disputarán el Torneo Clausura de fútbol femenino

La competencia iniciará este sábado a las 11 con el cruce de Gimnasia y Esgrima de La Plata y Lanús. Será la primera vez en la historia de la disciplina que los partidos se transmitirán por televisión abierta.

Tras la participación de la Selección Argentina en el Mundial de Francia 2018, la visibilización del fútbol femenino comenzó a crecer. Las jugadoras, en ese entonces comandadas por Carlos Borrello, concretaron una buena participación en la Copa del Mundo, pese a no pasar la primera ronda. A partir de ahí, desde la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) comenzaron a darse políticas que aportaron al desarrollo del deporte. Una de ellas fue la profesionalización del fútbol femenino en 2019.

El pasado miércoles en el predio de Ezeiza, Claudio Tapia presentó el Torneo Clausura que tendrá como flamante sponsor a YPF. "Desde que asumimos, entendimos que debíamos ser la conducción de la igualdad y darle a la mujer el lugar que se merecía, que antes no se le daba", expresó el presidente de AFA. En el acto también estuvieron presentes algunas capitanas de los equipos participantes, Javier Macherano y Germán Portanova, actual técnico de la Selección Argentina.

La competencia tendrá a 19 equipos, divididos en dos grupos de 10 y 9, que disputarán 9 fechas para lograr un lugar en la Fase Final. Dentro de esos clubes, se encuentran diez jugadoras santafesinas que silenciosamente se han ganado su lugar en la elite del fútbol femenino de Argentina. Cecilia Ojeda y Agostina Zeller de Deportivo Español, Sofía Chemes y Eliana Martínez de Social Atlético Televisión (SAT), Brunela Oronato de Lanús, Micaela Leones de Defensores de Blegrano, Valentina Mana de Rosario Central y Gisel Vidal, Brisa Gallo y Macarena Sánchez de San Lorenzo, el último campeón.

El tren pasa una sola vez, pero a veces vuelve a buscarte

Muchas jugadoras arrancan las prácticas como hobbie, actividad física o por gusto. Pero ¿qué pasa cuando en Argentina te querés dedicar a jugar al fútbol y sos mujer? Los caminos se vuelven más pedregosos y las chances casi nulas. Pero cuando llega una de ellas hay que estar preparada. “No era uno de mis objetivos, pero este año acepté venir, me fue bien en (Deportivo) Español y ahora tengo la oportunidad de estar acá jugando”, contó Cecilia Ojeda al Diario El Litoral. Tras años de haberse convertido en una de las revelaciones de la Liga Santafesina en Club Náutico El Quillá o en Unión, partió hacia Buenos Aires en busca de un sueño que insistía por ser cumplido.

Cecilia Ojeda, exjugadora de Unión y Quillá, actualmente en Deportivo EspañolFoto: Gentileza

“En el 2018 ya había jugado para (Rosario) Central, pero en ese momento era Liga Rosarina. Volví en diciembre de 2019 cuando hicieron una prueba y en marzo ya estaba integrada en el equipo para hacer la pretemporada”, recordó Valentina Mana, quien también tuvo su experiencia en la Selección Argentina Sub17 y Pre Selección Sub20.

El femenino también cuenta con algunos veedores que detectan ese talento en algunas jugadoras. Ese fue el caso de Agostina Zeller, quien tuvo su paso por Colón, y hoy viste la camiseta de Deportivo Español, un club que ascendió hace poco a Primera División pero que sorprendió a todos por su juego. “Mi oportunidad para estar jugando en primera división fue por Diego Alarcón, me vio jugando en Colón y me preguntó si me gustaría probarme en un equipo de AFA”, contó la jugadora.

La primera fecha

En el inicio del Clausura, Deportivo Español recibirá a Racing en condición de local el sábado a las 15. Con las expectativas y energías renovadas, Las Gallegas saldrán a la cancha a enfrentar a La Academia con el objetivo de repetir el último resultado que se dio entre ellos. El 27 de marzo, también por la primera fecha pero del Apertura, Español derrotó por 1 a 0. “Las chicas ya jugaron contra Racing y ganaron, por lo que ya conocen al rival. Nosotros tenemos la ventaja que jugamos de local y eso es algo importante”, resaltó Ojeda, quien se integró al equipo hace un mes.

Agostina Zeller, exColón de Santa Fe, hoy jugando en Deportivo EspañolFoto: Gentileza

Mientras que “Agos” Zeller, quien ya jugó contra el rival, acotó que están “bien y concentradas. Venimos trabajando hace ya más de un mes en lo físico como también en lo táctico, con refuerzo nuevos, estamos con muchas ganas de volver a dar de que hablar y terminar el torneo clasificando.

Creo que va a ser un lindo partido y siempre con la expectativa de quedarnos con los tres puntos”

Por otro lado, Central debutará en el Clausura visitando a Huracán el domingo a las 11 en Buenos Aires. “Estuvimos trabajando durante la semana particularmente para el partido contra Huracán. Sabemos que es un equipo duro, nos va a costar porque nadie sale a regalar nada a la cancha pero estamos confiadas”, expresó Mana sobre su equipo, quien ya le ganó al Globo por 2 a 0 a principio de año.

Un femenino profesional de cartón

A pesar de los buenos avances y apuestas que gestionó la AFA de Claudio Tapia, el femenino sigue teniendo un tinte amateur. Los recientes anuncios de televisación a cargo de la TV Pública y DeporTV aminoraron los momentos agridulces que han tenido que pasar algunas jugadoras. Mientras que en las redes sociales o en los principales canales de televisión veían como se pregonaba la profesionalización del fútbol femenino.

Desde indumentaria de mala calidad hasta sufrir la falta de espacios para entrenar, las quejas parecen infinitas. Ni mencionar los pequeños contratos económicos que perciben a comparación del masculino. “Puedo nombrar una lista interminable de situaciones”, resume “Vale” Mana. La La mediocampista de Central recuerda una penosa situación que le sucedió al equipo no hace mucho tiempo: “salimos del gimnasio y teníamos que ir para la cancha, cuando llegamos nos dimos cuenta que estaba ocupado por inferiores. Los padres estaban atrás del tejido mirando los chicos, nosotras nos empezamos a cambiar, nuestro cuerpo técnico también esta esperando que se vayan porque estamos en la cancha y horario que nos correspondía a nosotras. Y los padres nos pidieron que nos corramos porque ellos querían ver a sus hijos. Son cosas que a esta altura ninguna de nosotras tiene ganas ni debería soportarlas”, contó.

Agostina Mana, juega de mediocampista en Rosario CentralFoto: Gentileza

Cecilia, por su parte, mencionó las carencias que también sufren las jugadoras en la ciudad. “Es una pena que si una jugadora quiere crecer un poco más o dedicarse a esto tenga que dejar Santa Fe para venirse a Buenos Aires porque el torneo es más competitivo. Acá si las chicas se quieren dedicar al fútbol lo pueden hacer porque tienen más llegada y las ven personas de clubes importantes. Incluso pueden llegar a estar en la Selección o irse a jugar afuera del país”.

Los esfuerzos y apuestas de la presente gestión de AFA son loables, se podría decir que fue la primera en querer comenzar a nivelar el fútbol femenino con el masculino. Muchos seguirán alejando que las ganancias económicas no son las mismas, por lo que es un modelo de negocio que no prosperará. Sin embargo, las perspectivas cambian: hoy cada fecha del torneo se televisará para toda Argentina y una de las empresas más grandes del país apostó por esto. ¿Qué o quién podría augurar un triste final?