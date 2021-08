https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Farándula y Covid Maru Botana deberá pagar una multa millonaria por no aislarse tras volver al país Tras conocerse que la cocinera se aisló en su domicilio al volver del exterior, la provincia de Buenos Aires la demandó y deberá pagar una multa. Tras conocerse que la cocinera se aisló en su domicilio al volver del exterior, la provincia de Buenos Aires la demandó y deberá pagar una multa.

Tras regresar de unas vacaciones por Europa, Maru Botana será penalizada por la Provincia de Buenos Aires por no realizar en un hotel la debida cuarentena y por “atentar contra la salud pública”.

A comienzos de agosto, la cocinera se quejó públicamente porque las restricciones que impuso el Gobierno en los vuelos que ingresan al país, no la dejaban volver. Finalmente, este martes tocó suelo nacional y toda la familia Botana se aisló en su domicilio particular. Por esta razón, ya tiene un acta labrada por incumplimiento de la ley provincial y podría llegar a pagar 4,3 millones de pesos, según informaron ayer en Verdad Consecuencia (TN).

Si bien todavía Botana no realizó ningún descargo público, en este sentido, la periodista, Luciana Geuna, reveló cuál es la postura de la reconocida chef. “Cuando la consultamos, ella estaba indignada porque está aislada y no se movió de su casa. Pero la provincia sostiene que cómo la norma es ir a un hotel, uno no decide dónde va y cumple con la cuarentena. Hay que hacerla donde ordenan”, señaló.

Y agregó: “Ella nos decía que ya la fueron a controlar que está en su casa. Y en base a ese seguimiento ella dice ‘no hice nada mal’”.

Esto se deja entre ver desde sus redes sociales, porque desde que regresó a la Argentina, la cocinera se muestra muy activa en su cuenta de Instagram posteando recetas y mostrando ejercicios en su hogar.