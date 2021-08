Alerta por la aparición del primer "avispón asesino" del año en Washington

Los entomólogos del estado de Washington están colocando trampas e instando a la gente a estar atenta después de que un "avispón asesino" fuera visto atacando un nido de avispas de papel esta semana cerca de la frontera entre Estados Unidos y Canadá. Se trata del primer avistamiento confirmado de un "avispón asesino" o avispón gigante asiático, como se le conoce formalmente, este año, según un comunicado de prensa del Departamento de Agricultura del Estado de Washington (WSDA, por sus siglas en inglés).

Un residente informó el miércoles de su presencia en una zona rural cerca de Blaine, Washington, y pudo fotografiar el característico insecto amarillo y negro. Los expertos confirmaron el jueves que se trataba de un avispón gigante asiático.

WSDA said it will now set live traps in the area to catch the hornet, tag it and track it to its nest. Traps will also be set in British Columbia by its government.https://t.co/CHpH4WFszL