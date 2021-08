https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La opinión del DT Azconzábal: "No estoy conforme con el empate"

El Vasco Azconzábal dejó en claro luego del partido que la idea era ganarlo y que por eso no se fue conforme a Santa Fe, después del 0 a 0 en el Tomás Ducó. "El partido tuvo un ritmo intenso en los 90 minutos y entiendo que, al principio, ellos encontraron por afuera algunas situaciones en el primer tiempo, luego nos acomodamos bastante mejor, manejamos la circulación de la pelota pero nos faltó profundidad y precisión en los metros finales. En el segundo tiempo intentamos, pero no tuvimos claridad para atacar", fueron las primeras reflexiones del entrenador rojiblanco.

"El rival es un partícipe necesario en el análisis y el partido fue disputado. Si comparamos con el partido pasado, fue diferente. Tuvimos una solidez destacable desde lo defensivo", señaló Azconzábal.

"Siempre pensamos en la victoria, vinimos a eso y por momentos lo pudimos demostrar. El equipo respaldó al arquero en varias situaciones y en las que no fue así, Sebastián Moyano dio la talla. Ahora nos tenemos que preparar para una nueva seguidilla de partidos y recuperar a los cinco o seis jugadores que tenemos afuera por distintas lesiones y que la competencia interna nos ayude a crecer", dijo el técnico, quien se refirió a varios futbolistas con los cuáles no puede contar todavía, entre ellos Blandi (hizo fútbol durante la semana pero todavía busca su puesta a punto) y Luna Diale.

Por último, señaló que "enfrentamos a un rival duro, complicado, que tiene jugadores de experiencia. No estoy conforme con el empate, pero el desarrollo del partido no fue como lo hubiéramos deseado. Con la expulsión, más allá de sostener a dos delanteros como Cordero y García, más el ingreso de Gastón González, la expulsión no nos permitió tener más la pelota, que era lo que queríamos. Ellos tuvieron muchas situaciones de pelota parada y estuvimos a la altura de responder a esa exigencia".