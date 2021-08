https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El entrenador sabalero se mostró conforme y optimista con el rendimiento de sus jugadores.

La confianza del DT Domínguez: "Seguimos siendo competitivos"

Luego de la gran victoria conseguida por Colón, que lo deposita en la punta del torneo al menos hasta que juegue Independiente, Eduardo Domínguez, en conferencia de prensa, realzó la capacidad de sus dirigidos y resaltó el rendimiento de los mismos.

A continuación, los principales testimonios del "Barba" Domínguez:

* "Lo veníamos percibiendo el torneo pasado, después del gran inicio que tuvimos. Sorprendíamos y después los equipos nos empezaron a jugar diferente, tratando de que nosotros no impongamos nuestro juego. Continuó el camino y logramos el objetivo principal".

* "Sentimos el respeto del rival y lo que nos proponen. Hoy nuestra preparación es diferente porque tenemos que destrabar lo que nos quiere trabar. Gimnasia lo hizo hasta con uno menos, no lo podíamos quebrar. La creencia del jugador lleva a ganar. Colón estaba jugando bien, pero no podíamos demostrar ese jugador de más".

* "Son partidos complicados, pero el equipo se viene sosteniendo y acomodando de buena forma con nuestros ideales. Seguimos ahí arriba y siendo competitivos buscando mejorar siempre. Nos encontraremos con obstáculos siempre, pero tratamos de fortalecernos con eso. Todos los partidos serán complicados y serán así siempre y dependerá de nosotros sacarlos adelante".

* "Sabíamos que Gimnasia se cierra bien atrás. Tuvimos mucho control y acercamientos, pero más que nada disparos poco finos. Sentíamos que teníamos el control, pero Gimnasia nos incomodaba con las pelotas largas. En el segundo tiempo lo que más resalto es la agresividad del equipo".

* "Eric (Meza) nos daba más profundidad y sabía las necesidades del partido y entró muy bien. Le dimos más ímpetu al ataque con los cambios. Sentíamos que había que poner más gente en ataque para preocupar al rival. Así se dio el quiebre para el golazo de Eric".

* "Cada partido es una historia diferente y siempre necesitaremos de todos. Uno no se puede preparar para 15 minutos sino para 90 minutos y cada uno se lo tiene que ganar. Eso me pone en un apriete importante para decidir quién está mejor. Los chicos están bien y creen, sobre todo. Trabajan fuerte y se esfuerzan. Tratamos de superar nuestros propios límites. No se conforman y quieren ir por mucho más. Tenemos un grandísimo plantel que se brinda al ciento por ciento y lo reflejamos en el campo de juego".

* "Esa lucha o disputa es normal en equipos que ganan. Voy a insistir en que tengo un plantel inteligente, que sabe separar las cuestiones. Luchan por lo que ellos creen y se hacen fuertes. Los quiero acompañar, porque saben cómo cuidarse. Así nos exigimos entre todos, porque podemos seguir ganando".

* "A veces me meto porque me siento jugador, de que los tengo que entender. Tenemos días buenos y malos, pero sabemos que darnos nuestro espacio y ser sinceros es clave. Aceptar las situaciones que pasan. La fortaleza grupal se nota y quedará en todos nosotros sostenerlo. No hay una sola forma".

* "Tenemos el fin de semana para descansar porque se viene una semana corta de trabajo, con tres partidos en fila. Ahí es donde tenemos que medir, sobre todo en los que no vienen jugando, que deberán redoblar los esfuerzos".

* "Necesitamos de todos, porque no sabemos qué pasa en cada partido. Es siempre una misma historia. No esperábamos lo de Rafa por ejemplo. En este equipo tenemos que estar todos listos, porque sino no nos va a alcanzar".