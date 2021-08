Lo dijo "Gambetita" Latorre: "Colón es el que mejor juega y Farías tiene detalles de Tévez"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Por Dario Pignata SEGUIR Colón no para: campeón vigente, finalista del Trofeo de Campeones en el Madre de Ciudades en Santiago del Estero en diciembre de 2021 y primer clasificado a la histórica Copa Libertadores de América 2022, el equipo de Eduardo Domínguez aceptó el gran desafío de reinventarse. En un puñado de fechas, ya se subió nuevamente a los puestos altos y empieza a "cortarse" como el mejor del año (le sacó cuatro puntos a Vélez: 38 a 34 con un partido más sumando los 19 cotejos de este 2021). Está más que claro que no es el mismo Colón: ya no están el "Pulga" Rodríguez ni Gonzalo Escobar (uno en Gimnasia, el otro libre). Y en este arranque, lo perdió a Paolo Goltz por lesión y ahora perderá algunos partidos a Rafael Delgado por desgarro en el isquiotibial de la pierna izquierda. De hecho, ante la lesión de Wilson Morelo, tampoco hay socios para "El Niño", Facundo Farías. Si bien está calentando e ingresando Lucas Beltrán antes que Nico Leguizamón, la decisión del "Barba" camina por ahora derechito a los cinco volantes. Claro que ahora, con tres juegos y dos viajes en ocho días, es casi un hecho que la rotación llegará de manera obligatoria. Si los que rotan son Eric Meza ante Gimnasia, bienvenida la rotación para el campeón del fútbol argentino. Tenés que leer Con gol de Meza, Colón le ganó a Gimnasia en el Centenario Sin grandes fichas en este mercado de invierno (Formica inactivo; Beltrán y Gallardo suplentes en el River del "Muñeco"), Colón no para. Y eso despierta los elogios de varios actores (jugadores rivales, los otros entrenadores y los periodistas de impacto nacional) del fútbol argento. Luego de la tercera victoria en fila (Domínguez tiene un ISO 9001 en ese rubro), el que explotó de elogios para Colón, su entrenador y sus jugadores fue Diego Fernando Latorre. El ex futbolista de Boca, hoy instalado como comentarista de la TV y con casi 1.5 millones de seguidores en la red social del pajarito, no ahorró elogios para el Colón Campeón. "Hay que decirlo sin rodeos. Colón es el equipo que mejor juega en el fútbol argentino. Dentro de su estilo tiene una riqueza inusual en nuestro ámbito, rota jugadores buscando por donde hacer daño. El entrenador lee el partido y le agrega valor al funcionamiento", escribió "Gambetita" desde su cuenta @dflatorre. "Me encanta el funcionamiento ofensivo de Colón. Juegan sin un 9 específico pero pisan el área los medios, hay movimientos de entrada y salida ocupando y desocupando espacios por adentro, dan amplitud los laterales y lo fundamental, todos tienen capacidad con la pelota en los pies", agregó quien se presenta como "Futbolista. Padre de Lola y Dieguito. Wengerista. Instagram: dflatorre". Luego de los elogios al campeón vigente del fútbol argentino, Diego Latorre comenzó con muchos conceptos individuales dentro del Mundo Colón. "Golazo de Meza. El pase de Farías fue de colección. Sin anunciarlo, de primera sabiendo hacia donde y quien llegaba a recibir. Meza demostró que a veces hay que pisar el freno y otras el acelerador, como los buenos pilotos". En ese revoleo de rosas, llegó el momento de "El Restaurador" (cuando llegó, Colón estaba en descenso y lo sacó campeón), el DT del campeón criollo: "Estamos en presencia de un gran entrenador, no tengo dudas. Es Eduardo Domínguez", escribió Latorre. Finalmente, hubo aplausos virtuales de "Gambetita" a Facundo Farías, "El Niño" de Colón, que con apenas 18 años ya tiene cinco goles, seis asistencias y ofertas revoloteando la cláusula de salida fijada en 10 millones de dólares, luego del acuerdo entre el presidente José Néstor Vignatti y el representante Martín "Ninja" Sendoa. Concretamente, Latorre dijo del chico de barrio Los Hornos: "Farías tiene detalles del primer Tévez. Típico futbolista de potrero". Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

