Domingo a las 15

Atlético de Rafaela visita al "Defe" buscando una victoria que sea bisagra de un presente preocupante

El club rafaelino no da pie con bola, dentro y fuera de la cancha, y encima esta semana perdió a otra de las piezas claves del equipo. Otta no confirmó la formación para este domingo.

La Crema viene de empatar como local ante San Telmo.



Por Juan Carlos Scalzo Por la 21° parada del torneo de la Primera Nacional, la Crema tiene una salida de sumo riesgo, este domingo, porque enfrente tendrá a un Defensores de Belgrano que viene enderezando su campaña , pero con los resultados obtenidos de visitante porque de local le cuesta mucho sumar de a tres. Tan es así que su última victoria fue en la parada 12°, perdió las dos siguientes (14° y 16°, siendo goleado por Tristán Suárez 6 a 1, en esta última) y en la anterior empató en cero con Barracas Central. El cuadro rafaelino acumula tres presentaciones sin poder ganar (solo sumó un punto), empezó a desbarrancarse en la tabla de posiciones de su zona (está décimo) y lo más alarmante es que sigue sin jugar a nada. Peor aún es que desde lo colectivo nunca mostró algo que pueda tomarse como base para superar la pobre imagen que ha dejado desde que se inició el semestre y se agravó en los partidos recientes. Tampoco parece contar con recursos individuales que se hagan cargo de revertir este mal momento, en un combo realmente alarmante. A todo esto se agrega que en las últimas dos semanas abandonaron, de un día para el otro, dos titulares indiscutibles debilitando fuertemente a un plantel que no es rico en experiencia y jerarquía. El primer caso es el del arquero Guillermo Sara, quien fue responsable del gol con el que Villa Dálmine (era el último de grupo hasta ahí) le ganó a Atlético dos fechas atrás, situación que disparó su salida. Luego del partido hubo una acalorada discusión en el vestuario entre el técnico Walter Otta y el jugador, y, más tarde, en diálogo con el periodismo el DT, sin nombrarlo, le reprochó el grosero error cometido y los ánimos se tensaron al extremo. La situación terminó de explotar cuando, en los días posteriores, el DT le comunicó al golero que no iba a ser titular en el encuentro siguiente y Sara decidió irse de la institución. Esta semana, luego de idas y vueltas, el delantero Juan Cruz Esquivel, la revelación de la Crema, no se presentó a entrenar para forzar su transferencia a Talleres de Córdoba (lo habían inscripto al cierre del Libro de Pases) y la dirigencia nada pudo hacer para retenerlo, más que obtener una mejora en la propuesta económica original que había realizado la dirigencia de la "T", que finalmente será de 690 mil dólares por el 65 % del pase. De todas maneras, más allá de que la cifra es significativa, la partida de Esquivel es traumática porque al estar cerrado el libro de pases no podrá tener reemplazo y su ausencia se hará sentir en forma. Yendo a lo estrictamente deportivo, es un hecho que Otta, ante la partida de Esquivel y la necesidad de sumar, no mantendrá el "4-3-3" que viene empleando y se dispondrá por un cauteloso "4-4-2" como sistema táctico. Respecto al once para este domingo, el entrenador mantendrá a Claudio Bieler y Lautaro Parisi en la ofensiva, aunque no habría que descartar el debut de Franco Jominy. La buena noticia es el regreso del carrilero derecho Ayrton Portillo, tras estar ausente dos encuentros por lesión, y se meterá en la formación inicial. En el fondo la duda pasa por el primer marcador central, puesto que se disputan Cristian González y Fernando Tellechea, aunque este último es el que cuenta con más chances.

