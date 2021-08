Los All Blacks le ganaron a los Wallabies y se quedaron con la Bledisloe Cup

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Sábado 14.08.2021

13:15

El inicio del Cuatro Naciones, sirvió también para definir la histórica competencia entre Nueva Zelanda y Australia. Fue goleada por 57 a 22 para los de negro.

Nueva Zelanda se quedó con la Bledisloe Cup número 49 y la primera fecha del Rugby Championship en el Eden Park por 57-22. De esta manera, el conjunto de Ian Foster estiró la ventaja sobre Wallabies en dicho estadio. La próxima fecha será el sábado 21 de agosto tierras aussies.

El equipo de Davie Rennie tomó la conducción del encuentro generando presión sobre el territorio neozelandés en un Eden Park plagado de espectadores. Sin embargo, Rieko Ioane activó el ojo de halcón y leyó un pase que concluiría en una maratónica corrida con el festejo de los All Blacks y su gente.

Luego, Andrew Kellaway apoyó con un espectacular try desde el extremo derecho desestabilizando a Damian McKenzie para acariciar el marcador que quedaba 7-5.

Seguido de ambas conquistas, el encuentro mostró una meseta por parte de ambos seleccionados como el en anterior partido. Los Wallabies impusieron un juego aéreo con kicks de Tate McDermott y Tom Banks.

Cerca del final, Akira Ioane rompió una línea, le pasó la pelota a Damian McKenzie y el Golden Boy asistió rápidamente a Brodie Retallick quiendejaría a 13 puntos de diferencia el festival en el Eden Park.A pesar de ello, los últimos minutos se los llevaron los australianos. Tras una fuerte persistencia cerca del ingoal, los scrums cesaron y Tate McDermott encontró un hueco que le dio la esperanza a equipo de Rennie para irse al descanso 21-15, abajo.

En el complemento, Nueva Zelanda le quitó el timón del barco a Australia y de ahí en más el destino fue la victoria inminente de los locales. Por su parte, los Wallabies no lograron conseguirla desde 1986 en esta cancha. Además, no se consagran campeones de la Bledisloe Cup desde 2002.

Codie Taylor facturó con dos conquistas para dejar sin respuesta al seleccionado visitante. McKenzie mostró su destreza con el pie y sumó con un teledirigido de 60 metros que arribó a los palos australianos. Luego, Seve Reece imitó a Ioane, interceptó un pase largo y no frenó hasta el try.

Will Jordan también se dio el gusto y apoyó para los hombres de negro. El back concretó diez festejos en siete encuentros disputados. Kellaway volvió a aparecer para descontar nuevamente.

Los All Blacks no perdonaron y, con tiempo cumplido, David Havili sentenció el monólogo para llevarse, no sólo la victoria de la primera fecha del Rugby Championship, sino que también la Bledisloe Cup número 49 y el triunfo 119 sobre los Wallabies que se quedaron con el plato vacío.

Tantos para Nueva Zelanda (57): Tries de Codie Taylor (2), Rieko Ioane, Ardie Savea, Brodie Retallick, Sevu Reece, Will Jordan, David Havili; Conv. de Richie Mo’unga (5), Beauden Barrett (2) y un penal de Damian McKenzie

Tantos para Australia (22): Tries de Andrew Kellaway(2), Tate McDermott; Conv.: Noah Lolesio (2) penal del mismo.

Formaciones

Nueva Zelanda: 15 Damian McKenzie, 14 Will Jordan, 13 Rieko Ioane, 12 David Havili, 11 Sevu Reece, 10 Richie Mo’unga, 9 Aaron Smith, 8 Ardie Savea, 7 Dalton Papalii, 6 Akira Ioane, 5 Samuel Whitelock (c), 4 Brodie Retallick, 3 Nepo Laulala, 2 Codie Taylor, 1 George Bower

Suplentes: 16 Samisoni Taukei’aho, 17 Karl Tu’inukuafe, 18 Angus Ta’avao, 19 Scott Barrett, 20 Luke Jacobson, 21 TJ Perenara, 22 Beauden Barrett, 23 Jordie Barrett

Australia: 15 Tom Banks, 14 Andrew Kellaway, 13 Hunter Paisami, 12 Matt To’omua, 11 Marika Koroibete, 10 Noah Lolesio, 9 Tate McDermott, 8 Rob Valetini, 7 Michael Hooper (c), 6 Lachlan Swinton, 5 Matt Philip, 4 Darcy Swain, 3 Allan Alaalatoa, 2 Brandon Paenga-Amosa, 1 James Slipper

Suplentes: 16 Jordan Uelese, 17 Scott Sio, 18 Taniela Tupou, 19 Lukhan Salakaia-Loto, 20 Harry Wilson, 21 Nic White, 22 Len Ikitau, 23 Reece Hodge