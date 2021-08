https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El jugador con más "chapa" pero al que habrá que esperar

Blandi no está en condiciones de entrenarse a la par del resto

Dicen que hizo algo de fútbol durante la semana y rumores no confirmados hablan de una molestia física, lo cierto es que está visiblemente atrasado en lo físico y es incierto el momento en el que estará para jugar.

Nicolás Blandi en su presentación con la rojiblanca de Unión. Su llegada ha generado expectativa en el hincha tatengue, pero la realidad lo muestra muy alejado, por lo que pudo saberse, de la chance de debutar prontamente. Crédito: Gentileza Prensa Club Unión

Por Enrique Cruz SEGUIR Apenas 13 minutos de juego en este 2021 y 15 partidos jugados en el torneo pasado, donde sólo en 7 cotejos fue titular. Los números de Blandi (dos goles en ese periplo) en Colo Colo no fueron buenos. Como tampoco fue buena su permanencia en un club en el que se lesionó, fue resistido y hasta lo lastimaron con una bengala que arrojaron desde la tribuna cuando todavía se jugaba con gente en los estadios. A todo eso se sumó la pandemia, que complicó a muchos. Y si algo más le faltaba, el retraso de su salida de Chile por la frontera cerrada, el ingreso restringido a la Argentina y una cuarentena que obligatoriamente debió realizar. Muchos problemas juntos para alguien que fue al fútbol chileno con un pasado de campeón con San Lorenzo y que se lo anotó como el fichaje estrella de Colo Colo. Allá le "contaron las costillas", al punto tal que el diario La Tercera hizo hasta un cálculo económico de lo que fue su pasaje por el fútbol trasandino: "un gol cada 434 minutos, que traducido en su sueldo, cada festejo costó 731 mil dólares y cada minuto en el terreno de juego, 1.382 dólares". Blandi quiso volver al fútbol argentino con 31 años. Y lo tentó la propuesta de Unión, acordando ambos que se fijaría -como ocurrió- una cláusula de rescisión en diciembre de este año, por más que el contrato del futbolista se extienda por un año y medio, hasta diciembre de 2022. La realidad es que a partir del domingo de la semana pasada, Nicolás Blandi se sumó a los entrenamientos con el plantel pero su evidente atraso en lo físico lo obliga, por el momento, a no estar en condiciones de entrenarse con el resto de sus compañeros. Tenés que leer Pobre empate entre Unión y Huracán "Se dijo desde un primer momento: habrá que esperar", dicen en Unión. ¿Se lo exigió más de la cuenta?, difícil saberlo. Dicen que hizo algo de fútbol en una de las prácticas de la semana, quizás para ver en qué situación real se encuentra. En un fútbol muy físico como el de nuestro país, expuesto además al roce permanente, será necesario que llegue a un nivel de preparación adecuado antes de "tirarlo a la cancha". Algunos hacían cuentas y hasta pensaban que los nueve días entre el partido del viernes ante Huracán y el del domingo ante Talleres, podían servir para que, al menos, esté apto para ir al banco de suplentes. Esta idea hay que ir descartándola de plano. Y después vendrá una fecha entre semana (Unión jugará el jueves 26) y otra el fin de semana (Unión irá el lunes 30). ¿Conclusión?, es muy difícil que Blandi pueda ser tenido en cuenta para alguno de estos partidos. En la búsqueda de jerarquía, Blandi fue la incorporación más rutilante y la que crea más expectativa en la gente. Le fue mal en Colo Colo, esto es indudable. Pero en San Lorenzo mostró lo que vale y eso es lo que todos esperan, que recupere aquél nivel. Además, llega para sumar en una función clave como es la de hacer goles y en la que Unión no ha tenido eficacia en la Copa de la Liga Profesional. Ahora, los dos goles de Márquez lo ubican por encima de Cordero y García, que fueron los que arrancaron. Pero todos esperan por Blandi y la pregunta es: ¿cuándo estará en condiciones de jugar? ¿Peñailillo por Esquivel? Será una semana larga, pero también hay que pensarla como el preludio de otra con mucha actividad y tres partidos en ocho días. El plantel de Unión regresó de capital federal y tendrá nueve días para preparar el encuentro con Talleres, a sabiendas de que cuatro días después deberá visitar a Godoy Cruz y cuatro días más tarde recibirá a Argentinos Juniors. La expulsión de Esquivel le dará lugar al chileno Nicolás Peñailillo para que retorne al equipo titular, después de una pretemporada en la que no pudo disputar ninguno de los encuentros amistosos por una lesión que le impidió entrenarse con normalidad. Ya está recuperado, fue al banco de suplentes ante Huracán y es una alternativa si es que el técnico decide mantener el esquema con el que viene jugando. Otra alternativa podría ser la de Gastón González, que ingresó en el segundo tiempo del cotejo del viernes. Vera Federico Vera debió abandonar el campo de juego antes del final del partido ante Huracán (fue reemplazado por Brítez) por un fuerte calambre. Seguramente se recuperará y podrá entrenarse normalmente durante toda la semana, a la espera de Talleres. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

