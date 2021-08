Sacnun: "Tenemos que construir una sinergia positiva en nuestro país"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La senadora María de los Ángeles Sacnun, precandidata a renovar su banca por la lista Celeste y Blanca del Frente por la provincia de Santa Fe, destacó la convergencia de políticas nacionales y provinciales para sostener el empleo e incentivar el consumo y defendió posiciones en políticas estratégicas para la provincia como la Hidrovía y los biocombustibles. “No se trata de los privados contra el Estado o viceversa: hay que aunar esfuerzos”, sostuvo.

La senadora María de los Ángeles Sacnun (Frente de Todos) admite que se trata de una campaña política (la que desembocará en las Paso de septiembre) atípica, en un contexto complejo, con pandemia. “En mi caso, como vengo trabajando en mi carácter de legisladora nacional, es darle continuidad a esa tarea de acompañamiento, de visita, de diálogo con distintos sectores de la sociedad. Lo que por supuesto se modifican son los actos de campaña. No tenemos actos. No hay reuniones en las unidades básicas…”

-...es como en los partidos de fútbol: el partido se juega, pero sin público…



-...exactamente, no hay público en las tribunas. Pero la verdad es que la tarea de seguir caminando la provincia ya la veníamos haciendo, con los recaudos del caso. Uno compatibiliza las dos cosas, es la campaña, sí, pero es la continuidad del trabajo que tiene que ver con mi actividad parlamentaria. Soy senadora electa hasta el 10 de diciembre de este año. Yo tampoco quiero olvidar o dejar de lado la tarea que tengo que llevar adelante hasta esa fecha. Y esto significa también un ejercicio que asumí durante toda mi carrera parlamentaria que es la de escuchar a los distintos sectores. El trabajo en comisiones, la presentación de leyes, el debate, requiere de entender los diferentes reclamos de una sociedad. Cuando uno llega a debatir una ley en el recinto, es porque antes ya se ha reunido con entidades, organizaciones, personas de nuestra provincia.



-Es la primera vez en muchos años en que ambos gobiernos -nacional y provincial- son del mismo signo. Vos trabajaste como legisladora también cuando eso no sucedía...



-Exacto, sí, que estén alineados en un mismo signo político nos permite un ida y vuelta y una articulación diferente porque coincidimos en una mirada de país y de provincia que va en consonancia.



No es por una cuestión caprichosa o porque no se pueda pertenecer a partidos políticos diferentes. Tiene que ver con un proyecto de nación, un proyecto de provincia que tienen que ir de la mano y que además deben avizorar la salida. Porque me parece que es por allí donde se debe construir. Y hay que hablarle a la sociedad y preguntarnos y plantear claramente cómo vamos a salir de esta situación tan difícil que es la pandemia. Cómo construimos la pospandemia cuidándole el bolsillo a las santafesinas y a los santafesinos.



Profundizamos esta característica de Santa Fe que claramente es el corazón productivo del país y hoy lo vemos con los primeros resultados que arrojan los estudios sobre una reactivación que se percibe en el país y donde Santa Fe comanda esa recuperación, con empleo, con consumo interno que ha mejorado, creo que por políticas nacionales y provinciales que fueron de la mano. Todas las políticas nacionales y provinciales estuvieron vinculadas por un lado a sostener el trabajo y por el otro a potenciar el consumo. Lo que ha significado que confluyan capacitaciones y programas como Primer Empleo o el Programar, entre otras iniciativas nacionales; con el Billetera Santa Fe o el Boleto Gratuito de la provincia. Y esa confluencia virtuosa se nota y genera beneficios al conjunto.



-Hablemos de Hidrovía, porque hay una redefinición de reglas y hay muchos sectores entre expectantes y alertas por estos cambios…



-Primero, quiero plantear que en mi caso fui una de las primeras legisladoras que puso en el centro del debate el tema de la hidrovía y del sistema de navegación troncal por su importancia estratégica para el país y la provincia, cuando nadie o muy pocos hablaban de este tema. Instalé el tema, no sólo en el ámbito del Congreso de la Nación, planteando algunas acciones concretas para favorecer el sistema de navegación troncal, sino que también impulsé que el propio Congreso sea parte de ese proceso, con la formación de una comisión bicameral. Y esto no es menor, porque es darle al Congreso una profundización de sus propias facultades.



Para nosotros el sistema de navegación troncal, es fundamental, es central. Y cuando hablo de su importancia no me refiero solo a la provincia, sino a todo el país. Acá están involucradas muchas de las economías regionales. Santa Fe es la provincia de la hidrovía con mayor cantidad de kilómetros ribereños sobre el Paraná y por lo mismo tiene mucho para decir.



Ese protagonismo ya está consolidado con la participación en el ámbito del Consejo Federal donde además de confluir allí las provincias, nosotros quisimos que se integren otros actores, en su momento cuando Mario Meoni era el ministro de Transporte. Pedí que se insertara en el debate y discusión los sectores del movimiento obrero organizado (los trabajadores y trabajadoras de diferentes sectores que están involucrados en el sistema de navegación troncal) y también a otros sectores que nosotros considerábamos importantes como los pequeños y medianos productores y el propio Ente de Municipios y Comunas Portuarias, que existe en nuestra provincia, y que comanda el presidente comunal de Timbúes, Amaro “Fito” González. Pero también el contralor que no debe resignar el Congreso en un tema estratégico como este: por este sistema de navegación troncal sale el 80% de la producción granaria de la República Argentina, con lo que nuestra provincia tiene mucho que decir.



-Bueno, pero ha habido y hay una mirada crítica o recelo hacia estos cambios. ¿Sentís que hay resistencia o una comprensión del nuevo esquema?



-Yo creo que lo primero que solicita el sector privado es garantizar la continuidad del tránsito por el sistema de navegación troncal, que es un interés que compartimos. Es un interés común. Para que le vaya bien al Estado le tiene que ir bien al sector privado. Ustedes saben que es por esa vía que ingresan la mayor cantidad de divisas que le permiten al país contar con los recursos necesarios para apalancar un modelo de desarrollo con valor agregado, que es lo que Alberto Fernández y Cristina Fernández quieren para la Argentina. Entonces, lo primero es asegurar las condiciones para que siga el libre flujo por la hidrovía.



-… en un momento muy particular del Paraná. Así que tenemos partidos de fútbol sin público, campañas sin gente y cambios en la hidrovía, sin agua…



-(risas) Exactamente, sí. Se dan juntos un montón de factores, porque se termina la concesión, más esta bajante que se da una vez por siglo. Lo que hay que hacer es aunar esfuerzos. No es el sector privado contra el Estado. Tenemos que construir una sinergia positiva en la Argentina. El sector privado es muy importante. Pero también lo es la presencia del Estado para controlar y fiscalizar. El Estado debe garantizar los controles necesarios para evitar evasión fiscal, evitar contrabando, para evitar triangulación. Para garantizar, en definitiva, que esos recursos se devuelvan al país en mayor seguridad, mayor educación y mayor salud.



-El sector de los biocombustibles también es de alta sensibilidad y enorme impacto en la provincia. Y también aquí hay una reglamentación de ley pendiente, que involucra a un sector que genera mucho empleo.



-Como sabés, fui autora de la prórroga en su momento. Y cuando votamos la prórroga de la ley, planteábamos allí mismo la necesidad de una nueva ley que interprete el nuevo esquema por el que estamos atravesando en nuestro país.



Yo creo que la diversificación de la matriz energética de nuestro país, que fue uno de los objetivos que persiguió Néstor Kirchner cuando promovió la ley anterior de biocombustibles es un objetivo a alcanzar en el país. Y además, si nosotros vamos a un proceso de desarrollo con inclusión, con industrialización de la ruralidad, los biocombustibles cumplen un rol central.

A eso hay que agregar la cuestión de la sustentabilidad ambiental, que es otro de los grandes temas que tiene que ver incluso con pactos y compromisos que ha asumido el país a nivel internacional. Por todas estas cuestiones, la reglamentación debe contemplar y conformar todas estas variables. Debe ser equilibrada, debe conformar a todos los sectores, no debe desnaturalizar los términos de la ley.



Cuando yo escucho que hay algunos en campaña que se lanzan y plantean que se bajó el corte, la verdad es que no tienen ni idea… No leyeron la ley anterior, que hablaba de un corte del 5% en el caso concreto de biodiésel y eso se mantiene. Lo único que se plantea es poder bajar ese corte en casos excepcionales al 3%, pero la verdad que de ninguna manera hay una voluntad de perjudicar al sector. Así lo planteó el otro día el secretario de Energía de la Nación cuando estuvimos hablando con los distintos actores del sector y se planteó el objetivo de trabajar de manera conjunta en una reglamentación que garantice los puestos de trabajo, y poder seguir por esa senda del arraigo y de la industrialización de la ruralidad que trazó esta ley que fue virtuosa para la provincia de Santa Fe.



“Nuestra lista expresa a distintos sectores”



Sacnun se refirió a las internas y a la campa en marcha. “La conformación de nuestra lista expresa a distintos sectores del Frente de Todos en la provincia. Marcelo Lewandowski viene del espacio de María Eugenia Bielsa. En mi caso, de la construcción que lidera Cristina Fernández de Kirchner; Mirabella, que encabeza la lista de diputados, viene del sector de Omar Perotti; Magalí Mastaler, que es la segunda compañera de la lista de diputados nacionales, proviene de La Cámpora… Y en esa lista hay muchísima representación territorial. Muchos intendentes, intendentas, presidentes comunales que están empujando y mostrando una diversidad y una pluralidad que me parece que es muy importante.



Cuando nosotros decimos que el Frente de Todos debe expresar apertura, diversidad, pluralidad también lo hacemos en términos de retomar el espíritu conque se creó el Frente de Todos en 2019, con la fórmula de Alberto Fernández y de Cristina Fernández de Kirchner. Y es el mismo espíritu que nos llevó a recuperar el gobierno de la provincia, que fue justamente una antesala de lo que luego fue la victoria a nivel nacional.



Yo creo que esta parte de la campaña debe estar enfocada en hablarle no solamente a los militantes políticos, a quienes abrazan los principios del Frente de Todos, sino que también le tenemos que hablar a la sociedad santafesina, porque es ella la que va a ordenar qué listas y qué candidatos llegan a noviembre a nuestro territorio. Todas estas políticas de gestión, de alto impacto (hay que recordar que la Nación lleva invertidos más de 120 mil millones de pesos en obras en la provincia) son las que hay defender, apuntalar y proyectar.