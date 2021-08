Estilo Amacapi, un paseo de compras y mucho más

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Itatí Bernardi y Agustina Bearzot son amigas y emprendedoras. Juntas crearon su propio negocio y se animaron a reunir colegas en un evento único para toda la familia en los salones de La Rural.

Itatí Bernardi y Agustina Bearzot tienen espíritu emprendedor. Son madres, amigas desde la secundaria y desde hace un año, socias. Juntas crearon Amacapi Home, un emprendimiento que ofrece objetos de decoración y diseño para el hogar, cuyo nombre hace honor a sus hijas -Amanda, Carmela y Pilar- y que se convirtió en el puntapié inicial de otros proyectos. Así surgió Estilo Amacapi, un paseo de compras para toda la familia que se realiza en el renovado Salón Mántaras de la Sociedad Rural.

UNA EXPERIENCIA DISTINTA

Agustina nos cuenta cómo surgió esta propuesta que reunirá a más de 50 emprendedores de la zona y ofrece además espacios de juegos para niños, patio gastronómico y propuestas culturales para el disfrute de los visitantes. «Viendo dónde colocar los productos y cómo ofrecerlos mejor, buscando nuevas oportunidades para vender, se nos ocurrió crear un paseo de compras, habíamos ido a un par de ferias y en base a esa experiencia nos inspiramos para hacer esto a nuestro gusto y a nuestra medida. También destaca Agustina el apoyo recibido desde el minuto uno que surgió la idea del sponsor oficial del evento, Jerárquicos.

«Planteamos algunas características diferentes a las ferias, son dos días, tratamos de que sea en un lugar estratégico, dentro de la ciudad para que la gente pueda llegar de cualquier forma, buscamos mantener una estética y que cada uno pueda armar su stand a gusto», detalla Itatí.

Acá apuntamos a que solo haya un emprendedor por rubro para que puedan tener exclusividad. La propuesta es diversa, hay mucha variedad, es lo que buscábamos, que sea novedoso, que cada stand ofrezca algo nuevo.

Además del sector de emprendedores, el evento cuenta con la participación del grupo Festilú con propuestas para que los más chicos jueguen y se entretengan mientras los grandes pasean. A esto se suma un amplio patio gastronómico con impronta local donde se podrá disfrutar de cerveza artesanal, degustación de vinos, yerbas, pizza en cono, pastelería, chipás y otras deliciosas alternativas.

Las creadoras del emprendimiento Amacapi Home junto a Juan José Sagardía, presidente de Jerárquicos Salud..Foto: Luis Cetraro

«En las ferias encontrás mucho de lo mismo. Acá apuntamos a que solo haya un emprendedor por rubro para que puedan tener exclusividad. La propuesta es diversa, hay mucha variedad, es lo que buscábamos, que sea novedoso, que cada stand ofrezca algo nuevo. Hay chicas que comercializan, como nosotras, porque revenden y hay otras que producen ellas mismas zapatos o lencería. Tratamos también de que sea un evento cultural, contamos con dos artistas que van a pintar en vivo y van a vender sus obras», agregan.

APOYO

Estilo Amacapi cuenta con el auspicio de Jerárquicos, en tal sentido su presidente, Juan José Sagardia, indicó que “en Santa Fe tenemos que estar abiertos a la comunidad, y que la entidad puede hacerlo porque la sede central de la Mutual y la obra social está en la ciudad de Santa Fe, así que nos debemos a la comunidad”, por tal motivo, indicó que Agustina e Itatí encaran algo muy valioso para la patria, teniendo en cuenta la situación económica que hoy atraviesa el país. Manifestó, además, que puede parecer un “locura” el desafío de las emprendedoras “pero es mostrar que la gente quiere trabajar y no quiere subsidios”.

Por su parte, Agustina resaltó que realizar el evento es aunar esfuerzos mancomunados para lograr un objetivo común, que es crear un espacio distinto en Santa Fe

El presidente de Jerárquicos, sostuvo que “cuando hay una necesidad hay una inventiva, si vos no tenés necesidad no tenés inventiva”, en ese marco expresó “ellas dos han tomado la iniciativa y espero que no la pierdan”.

Las creadoras del emprendimiento Amacapi Home recibieron un reconocimiento de la diputada Natalia Armas Belavi.Foto: Luis Cetraro

Es importante resaltar que Jerárquicos como sponsor oficial de Estilo Amacapi va a estar presente con su tarjeta para que se pueda comprar en cuotas.

UNA PROPUESTA COOPERATIVA

La idea que se pusieron como objetivo las emprendedoras es que al público les guste la propuesta y que se quieran embarcar en un proyecto en el que todos cooperan y ayudan. Con esta premisa formaron un propósito que se llama Enciende Oportunidades, que fue declarado de Interés Municipal por el Concejo Municipal y de Interés Provincial por la Cámara de Diputados.

«Buscamos que si se enciende una luz no sea solo para uno sino para un montón. Uno como emprendedor descubre que solo no se llega muy lejos. Entonces trabajamos en comunidad. Al hacer más de 70 entrevistas para el evento descubrimos que la gente no tiene herramientas».

Ante esto decidieron ofrecer a los participantes cuatro capacitaciones pensadas y vinculadas al mundo emprendedor:

Branding y marca

Coach empresarial y financiero

Fotografía con celular para emprendedores

Importancia y manejo de redes sociales

AGENDA

Durante este sábado y mañana domingo 15 de agosto el evento se desarrollará bajo los protocolos vigentes en La Rural (Boulevard Pellegrini 3300) En las redes sociales podés encontrar a Amacapi: @estiloamacapi.