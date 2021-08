https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 14.08.2021 - Última actualización - 15:31

15:30

WhatsApp 3425 080710 - Mail: buzon@ellitoral.com Línea directa y llegan cartas

Falta dinero en cajero automático

MARTA DE SAUCE VIEJO

"Cajero automático del Nuevo Banco de Santa Fe, aeropuerto Metropolitano de Sauce Viejo. Siendo miércoles 11/8, a las 16.35, está fuera de servicio por mantenimiento. Desde ayer que no se pueden cobrar los salarios en cajeros automáticos de Sauce Viejo. ¿¡¡Hasta cuándo esto!!? ¿Sauce Viejo ciudad? ¡¡Por favor!! Nada que ver. Gracias por el espacio".

****

Faltan canillas y cestos en el Parque Federal

LUIS BENAVÍDEZ

"Quiero destacar que habitualmente voy al Parque Federal los domingos para disfrutar de la naturaleza, a cielo abierto. Es un muy lindo lugar, pero carece de elementos fundamentales: no hay canillas para tener un poquito de agua. Tampoco baños químicos o estructuras de baños bien instalados, con grifería para lavarse las manos. Asimismo, no hay cestos. La gente va con sus chicos y mascotas a jugar a ese predio, y mientras toman mates, pero luego no hay dónde depositar los residuos que uno va generando. Es importante resaltar que he visitado por razones laborales otros países, y en diversos sectores hay baños bien construidos, limpios y realmente en excelentes condiciones. También deberíamos enseñar a la sociedad a cuidar y mantener limpios esos lugares, que es otra tarea ardua. Pero es necesario. Sugiero al intendente, además de todas las cosas que tiene que hacer en la ciudad, que contemple la posibilidad de proveer de agua y baños en estos lugares de esparcimiento".

****

Llegan cartas

Hacer valer sus derechos

ASIDUA LECTORA

En mi infancia viví 7 u 8 años en el barrio 7 Jefes. Pasaron muchos años ya. A mi papá le habían prestado un terreno allí; él trabajaba en el Mercado Progreso. Luego por motivos económicos tuvimos que mudarnos al norte. Siempre recuerdo esa infancia allí; a pesar de la pobreza en que vivíamos al lado de los demás vecinos, fui muy feliz. Un barrio hermoso, con gente buena. Cerca de la Iglesia del Huerto.

La Costanera era un lujo total, verdaderamente hermosa. Ahora yo escucho lo que está pasando allí y se me cae el alma. Digo una cosa: ¿esa gente puede ser tan educada, tan buena (los pobladores de allí) que está soportando tantas cosas, que les avasallen así la vida?, ¿que los gobiernos no hagan nada? Evidentemente de la Municipalidad no se puede esperar nada. Está a la vista. La Municipalidad tira para las villas, para ese tipo de cosas, está claro... El tema de la inseguridad es terrible en esa zona, en un barrio residencial. Parece que no les importa que les roben y peguen a los ricos. Es como que hay un Robin Hood que para darles a los pobres les saca a los ricos (o dejan que les roben).

Esos vecinos tienen que dejar de ser tan buenos y salir a reclamar. Hagan valer los altísimos impuestos que pagan por esa zona. Hagan sacar a toda esa gente que copó esos terrenos en 7 Jefes y Candioti, dos barrios hermosos. ¡Échenlos! Encima que viven en un lugar privilegiado muestran la hilacha, estando a los tiros, haciéndose los dueños. Se comportan como dueños y señores. Todavía no murió nadie por las balaceras, ¡¡pero no esperen a que suceda!!

A los vecinos de 7 Jefes: ¡despiértense, muévanse, no permitan lo que les están haciendo! No tengan miedo, ¡¡reclamen!! ¡¿Qué tanto esperar, papeles de aquí y de allá?!, a la vecinal, a un lugar y a otro, ¡¡pero si no les dan bolilla!! No tienen que soportar más a esa gente que vive de esa manera, permanentemente en conflicto, haciéndoles mal a los demás, robándoles, golpeándolos... Gente que no tiene la dignidad para pensar en ir y sacrificarse trabajando para que no los mantengan. Es gente que no tiene cerebro... No saben de educación, de nada... El intendente cree que eso es pobreza. Eso no es pobreza, sino malandraje, delincuencia, sin ningún tipo de impunidad. Una vergüenza...

Despiértense, porque esto no se termina. Tomen medidas, pónganse más duros. Por último, con todo esto, fíjense bien a quiénes van a votar ahora.

Muchas gracias al diario por permitirnos expresar en este espacio.