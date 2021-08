¿Qué es la red federal de clubes de barrio y pueblos?

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 14.08.2021

15:39

Este movimiento a nivel nacional, que nació de la mano de Aníbal Sosa en Mendoza, tiene como referencia en la ciudad al club Sunchales.

La Red Federal de Clubes de barrio y pueblos es una institución nacida hace dos años, desde la provincia de Mendoza, que ahora está diseminada por casi todo el país, ya que se encuentra presente con más de 200 instituciones deportivas en 17 provincias.

¿Qué se busca?, que se garantice en todo el territorio nacional la inclusión de niñas, niños y adolescentes, tal cual lo expresa la ley 26061 en su artículo 20, cuando señala que "los organismos del Estado, con la activa participación de la sociedad, deben establecer programas que garanticen el derecho de todas las niñas, niños y adolescentes a la recreación, esparcimiento, juegos recreativos y deportes, debiendo asegurar programas específicos para aquellos con capacidades especiales".

"Frente a la realidad actual vemos necesaria la transversalidad del Estado con sus ministerios, secretarías y direcciones, anhelando estén abocados a resolver cada problemática de nuestros clubes", señalan los responsables, con Aníbal Sosa a la cabeza, recayendo la designación en la provincia de Santa Fe en el club Sunchales, añeja entidad de nuestra ciudad que en un primer momento tuvo en el fútbol -participó en la Liga Santafesina- como su principal deporte y ahora ese lugar lo ocupa el atletismo, con un conocidísimo dirigente -ex atleta- santafesino como Ricardo Luciani.

¿De qué se ocupa?, de resolver problemáticas tales como:

Asistencia legal y técnica, atendiendo que muchos de los clubes no cuentan con marco jurídico o tienen información incompleta o deben resolver cuestiones vinculadas al tema.

Conectividad y herramientas informáticas para facilitar la comunicación, participación e información de los programas de asistencia.

Generación de infraestructura en espacios físicas, ya que la falta de recursos les imposibilita seguir creciendo y generar o remodelar espacios físicos.

Refuerzo alimentario para generar o consolidad comedores y merenderos, cada vez más necesarios en nuestra sociedad.

Articulación con los organismos de tierras fiscales, municipales, provinciales y nacionales, con el objeto de analizar la posibilidad de obtener predios para el desarrollo de actividades deportivas.

Gestión y articulación para la inclusión en cuestiones de mujer, género, diversidad y deporte adaptado.

Articulación con la secretaría de niñez y adolescencia de la provincia y con el Sedronar, para asistir frente a la problemática que se replica en los clubes.

¿Cómo se maneja? La Red de clubes de barrio y pueblos establece un club receptor/coordinador/representante que cuente con marco jurídico para que asista en su provincia a los clubes de la red que no tienen personería para que puedan recibir asistencia. En nuestra provincia, como se adelantó, es la Mutual de Asociados del club Sunchales la que ha sido designada como club receptor y representante, con domicilio en Corrientes 3850 de nuestra capital.

Los principales representantes y referentes de esta red nacional, son Aníbal Sosa como responsable nacional; Liliana Monzón como responsable administrativa de la red y Ricardo Luciani, como presidente de la Mutual de asociados del club Sunchales. "Entendemos a las instituciones deportivas sociales, a los clubes de barrio, como parte de un espacio histórico al cuál el Estado debe reconocerle su importancia, además de garantizarlos como sujetos de derecho de la comunidad deportiva", señalaron los nombrados, como resumen de esta iniciativa que seguramente servirá para que los clubes, seriamente afectados desde todo punto de vista por la pandemia y por la falta de recursos, sigan sirviendo como espacio de contención para los niños y adolescentes en la edad en la que deben divertirse, sociabilizar y crecer en salud con el deporte.

Ricardo Luciani, un hombre del deporte

Ricardo Luciani forma parte del grupo directo de trabajo de Ricardo Magdalena en la agrupación que lleva su nombre y que se va a postular en las próximas elecciones de Colón. Pero su nombre y su trayectoria tiene décadas de vigencia en el deporte, también siempre muy vinculado al club del barrio Centenario. "Me inicié como atleta en la escuela de Comercio y allá por 1978 fui convocado por Colón. Entonces, tenía 17 años y el club hacía reclutamiento de los mejores atletas y por suerte me tocó a mí. Fui campeón argentino juvenil de lanzamiento de martillo, seguí los pasos de mi hermano Aldo que fue campeón argentino y competí durante muchos años para Colón. Y una vez que me retiré, formé parte de la subcomisión de atletismo de Colón, así que puedo hablar con conocimiento de lo que ha sido el devenir de la institución desde hace décadas".

Su actividad y rol de dirigente se circunscribió luego a la Federación Santafesina de Atletismo, donde volvió a competir pero ya representando a la provincia y al país, pues fue tres veces campeón sudamericano como atleta máster.

"En 2002 fundamos el club Atlético Sunchales Atletismo, porque el anterior club Sunchales se dedicaba al fútbol. Salimos ocho veces campeón argentino con Sunchales, fundamos la Mutual del club hace dos años y acá seguimos trabajando por el club y por este deporte", señaló Luciani.

Respecto de su vida política interna en Colón, sus comienzos se dieron en la Agrupación Poroto Saldaño, aunque fue nutriéndose de muchos conocimientos no sólo por su experiencia personal, sino también porque Fortunato, su padre, fue dirigente de Colón allá por 1981 con Italo Giménez y luego siguió algunos años más con Joaquín Peirotén. "Ahora estoy trabajando junto a Ricardo Magdalena con un muy lindo proyecto para que Colón sea un club grande en serio y no sólo por haber ganado, en la cancha, un campeonato", concluyó.