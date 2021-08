https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 14.08.2021 - Última actualización - 17:41

17:40

Quiere cambiar las cosas

More Rial quiere lanzarse a la política

La hija de Jorge Rial hizo un importante anuncio que podría dar un vuelco en su particular carrera

Crédito: Internet



Crédito: Internet

El Litoral en en

Quiere cambiar las cosas More Rial quiere lanzarse a la política La hija de Jorge Rial hizo un importante anuncio que podría dar un vuelco en su particular carrera La hija de Jorge Rial hizo un importante anuncio que podría dar un vuelco en su particular carrera

Morena Rial siempre sorprende con sus trabajos, sus declaraciones y su estilo de vida. Y ahora daría un vuelco en su carrera con un proyecto que sorprenderá a todos. La hija de Jorge Rial prepara, junto a su abogado, un proyecto político. En un año movilizado por las elecciones legislativas, varios famosos aprovechan su popularidad para intentar sumar un granito de arena. Por ello, artistas, productores y empresarios se suman a las filas de distintos partidos, como pre candidatos de frente a las PASO del 12 de septiembre. Brian Lanzelotta, Cinthia Fernández, Hernán Piquín, Carolina Losada y Roberto García Moritan que se presentarán para ser consejales o diputados en diferentes espacios. Y al parecer, una más se une a ese grupo de famosos comprometidos, ya que en sus redes sociales, la madre de Francesco hizo un importante anuncio. En sus historias de Instagram escribió: “Se viene un proyecto político con Alejandro Cipolla. ¡Próximamente van a haber novedades!”. Y cerró con algo que tranquilamente podría ser un slogan de campaña: "¡Para cambiar las cosas no queda más que hacerlo uno mismo!"

El Litoral en en

Temas: